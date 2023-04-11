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自行車／美利達彰化經典百k 非常棒的賽事
2023美利達彰化經典百k
這是第二次參加美利達彰化百k挑戰賽
和去年一樣
04:00和好友約在7-11集合、吃早餐
04:20出發慢慢騎到比賽會場
彰化高鐵站
到會場才05:00
就等06:00開賽開賽後一堆高手高速衝出
估計那時速應該有4～50吧！
嚇死人了…😱
台一線上 仍然高手雲集
一直狂刷卡
轉中彰坡後
漸漸開始爬坡
大家的速度像極了騎電輔車
好快丫…我都跟不上😓
接下來139縣道
是一條經典漂亮的丘陵道路
應該慢慢騎乘慢慢欣賞
但…大家都沒有
一樣一路狂刷…😆
過了鳳山寺大腿怎又來了…
去年也差不多這時候
大腿開始有抽筋的前兆
趕緊吃補給品
希望能緩和下來
還好後面沒什麼坡了
順順踩到二林雖然後續都平路了
但也快不起來
最後15k感覺像50k那麼遠
真的是用意志力在踩
終於進終點了…🤣
成績 3:42
美利達彰化百k是車友間強推賽事活動
補給站很豐派，交管也非常棒
賽後領完賽禮品也很順
恭喜各位完賽
再次期待明年賽場見
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