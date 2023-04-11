自行車／美利達彰化經典百k 非常棒的賽事

2023美利達彰化經典百k

這是第二次參加美利達彰化百k挑戰賽

和去年一樣

04:00和好友約在7-11集合、吃早餐

04:20出發慢慢騎到比賽會場

彰化高鐵站

到會場才05:00

就等06:00開賽開賽後一堆高手高速衝出

估計那時速應該有4～50吧！

嚇死人了…😱

台一線上 仍然高手雲集

一直狂刷卡

轉中彰坡後

漸漸開始爬坡

大家的速度像極了騎電輔車

好快丫…我都跟不上😓

接下來139縣道

是一條經典漂亮的丘陵道路

應該慢慢騎乘慢慢欣賞

但…大家都沒有

一樣一路狂刷…😆

過了鳳山寺大腿怎又來了…

去年也差不多這時候

大腿開始有抽筋的前兆

趕緊吃補給品

希望能緩和下來

還好後面沒什麼坡了

順順踩到二林雖然後續都平路了

但也快不起來

最後15k感覺像50k那麼遠

真的是用意志力在踩

終於進終點了…🤣

成績 3:42

美利達彰化百k是車友間強推賽事活動

補給站很豐派，交管也非常棒

賽後領完賽禮品也很順

恭喜各位完賽

再次期待明年賽場見