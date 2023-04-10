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網球／紅土賽季復出 約克維奇目標法網

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約克維奇。路透
約克維奇。路透

因簽證問題沒能參與印地安泉和邁阿密名人賽，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）蒙地卡羅名人賽終於回歸，他表示對紅土賽季的第一場大賽更有動力，期待為接續的法網開出紅盤。

「希望我的紅土賽季有好的開始，因為過去3年在蒙地卡羅，我並沒有太成功的成績。」小約說，不只過去戰績讓自己增添度動力，上月無法參加兩場北美硬地大賽，也讓自己更想上戰場。

小約是蒙地卡羅2013年和15年冠軍，但去年首戰就出局，前年也是第三輪止步，19年的8強已是15年後最佳成績，今年在11度冠軍「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）都因傷退出下，成冠軍大熱門。

蒙地卡羅也是小約居住地，「我對這個俱樂部非常了解，我是住在摩納哥的球員之一，以這座俱樂部當訓練基地。」小約笑說，比賽時還能睡在自己的床、枕在熟悉枕頭上，感覺再好不過，蒙地卡羅名人讓他有像是「地主」的感覺。

重回球王寶座的小約已經35歲，他不諱言身體狀況已和10年前不同，想要維持顛峰必須慎選賽事，大滿貫自然是最重要的比賽，前一度出賽是3月杜拜公開賽的他說：「這不是秘密，紅土賽季我想打出最佳表現就是法網。」

法網 阿爾卡拉斯 Novak Djokovic

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