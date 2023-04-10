女壘／亞洲盃杜雅婷、柯佳慧進步多 對中國情蒐有收穫

中華女壘代表隊此次亞洲盃奪銅，總教練韓幸霖點名看到投手杜雅婷、野手柯佳慧的進步，亞洲盃的收穫還有首度對戰中國隊王牌投手柴燚楠，了解對手、尋求突破方式備戰亞運。

中華女壘代表隊在2023年亞洲盃女子壘球賽不敵中國，後來順利擊敗菲律賓、拿下銅牌，也取得世界盃門票，返台後稍微休息，總教練韓幸霖今天也有出席企業女子壘球聯賽開賽記者會。

韓幸霖表示，此次亞洲盃因為適應人工草皮問題，內野比賽過程中發生比較多的失誤，是之後需要再修正注意的地方。

韓幸霖點名此次投手杜雅婷、野手柯佳慧進步多，柯佳慧之前在國內比賽表現都很亮眼，但到了國際賽就會怯場，上次比賽回台開檢討會時，柯佳慧哭得很慘，但也看到她有記取經驗和教訓，這次亞洲盃突破自己、表現得很好。

至於杜雅婷，韓幸霖表示，杜雅婷一直是協會大力培養的好手，但過去有穩定度不好的問題，這次亞洲盃整體表現，無論先發、救援，都可以把場面掌控住、封鎖對方的打線，是進步成長的地方。

此次中華隊亞洲盃與中國交手，首度碰上中國新生代主力投手柴燚楠，僅從柴燚楠手上拿下1分，韓幸霖表示表示，雖然這次輸球，但過去一直比較缺少與中國對戰的機會，無法分析中國隊的戰力，柴燚楠投手身材好、球速快，很敢丟內角球，有了這次對戰經驗，對備戰9月的杭州亞運會有很大的幫助。

柯夏愛亞洲盃女壘磨經驗 盼亞運對中國成功復仇

中華女壘好手20歲投手柯夏愛此次亞洲盃女壘賽自評表現不理想，她今天表示，只能快點調整找回好狀態，如果亞運有機會再對上中國，希望可以成功復仇。

柯夏愛2021年打U18世界盃女壘賽表現亮眼，冠軍戰對美國隊先發6.1局失掉1分責失分，雖然承擔敗投，但當年中華隊拿下亞軍已經是隊史最佳成績，柯夏愛的表現備受肯定。

柯夏愛是新生代女壘好手，近年國際賽經驗豐富，此次亞洲盃女壘賽，柯夏愛扛起對中國隊先發，雖然中華隊吞敗，但柯夏愛表現也不算差。

柯夏愛表示，從以前就知道中國隊打線很不錯，所以投球會特別謹慎，此次交手印象最深刻是有顆失投球被中國隊打者打成投手方向強襲球，「球從臉旁邊飛過，差點打到頭」。

柯夏愛自評此次亞洲盃表現不是很好，但只能想辦法把握時間調整，備戰9月杭州亞運，中國預計也會是中華隊奪金的勁敵之一。柯夏愛表示，如果有機會再對到中國，希望可以成功復仇。

今天企業女子壘球聯賽開賽記者會，柯夏愛跟著母隊福添福嘉南鷹隊一同出席，福添福嘉南鷹隊去年完成3連霸，柯夏愛不但是總冠軍賽最有價值球員（MVP），也拿下年度MVP，另外還拿下三振王。被問起此次打企業女子壘球聯賽有沒有什麼目標，她笑說：「再拚一個MVP。」

中華女壘亞運爭金威脅 中國速球派投手至少3人

中華女壘隊持續備戰9月杭州亞運，此次亞洲盃女壘賽探敵情，碰上中國隊新生代主力投手柴燚楠，最快球速約達108公里，據情蒐掌握中國速球派投手至少3人，將是亞運爭金威脅。

中華女壘隊此次參加亞洲盃女子壘球賽，對中國隊比賽首度碰上中國隊新生代主力投手柴燚楠，僅從柴燚楠手中打下1分吞敗。

雖然沒能拿勝，但總教練韓幸霖表示，此批亞洲盃中國隊也將是亞運班底，中國近年換了一批比較年輕的選手，年齡在20至30歲間，身材都十分不錯，亞洲盃遇到的柴燚楠身材好，球種多、球質重，有了對戰經驗，回台備戰可以找應對的方法。

根據中華民國壘球協會掌握資訊，柴燚楠是中國四川隊的投手，最快球速約達108公里，球路也很多元，除了直球外還有上飄球、變速球、曲球，球速可以快，但也有很慢的變化球種可搭配。

除了已經對中華隊亮相的柴燚楠外，中國隊陣中還有2名來自南京隊的投手，球速都能投超過105公里，只是較不穩定，中國隊速球派投手多，將是中華隊亞運要爭金的競爭對手之一。

亞運壘球項目從1990年開始舉行，中華女壘隊上一屆印尼雅加達亞運冠軍戰不敵日本、拿下銀牌，亞運女壘累計拿下4銀4銅，此次日本預期還是維持穩定高水平，中華隊打入前3名不是問題，但想要爭金，中國就是潛在的威脅。