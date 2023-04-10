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女壘／大陸成為中華隊爭金障礙 高度警戒速球派柴燚楠

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中華壘球協會祕書長張家興評估大陸隊實力，必須高度提防。記者藍宗標／攝影
中華壘球協會祕書長張家興評估大陸隊實力，必須高度提防。記者藍宗標／攝影

中華女壘隊備戰9月杭州亞運，中國大陸隊將是潛在威脅，甚至是前進金牌戰的障礙，中華壘球協會祕書長張家興今天表示，大陸全面啟用新生代球員，主力投手柴燚楠最快球速達107、108公里，連日本隊都打不好，必須高度提防。

中華隊從1990年北京亞運開始，已經連續8屆賽事奪牌，2014年仁川亞運、2018年雅加達亞運都獲銀牌；壘協評估今年杭州亞運可望拚進前3名，能否連3屆晉級金牌戰，大陸擁有地主優勢，確實要摸清對方實力才行。

本屆賽事已有8隊報名，規模超過以往6到7隊，張家興說：「大陸這批選手都在20到25歲，幾乎都是新人，全隊只有兩人是老面孔。」

張家興表示，柴燚楠是四川隊投手，在大陸全運會和南京隊爭霸，擁有直球、曲球、上飄球、變速球，不但有球速還有變化，由於過去從未碰過她，將利用7月世界盃分組預賽進行情蒐。

近年由於疫情的關係，大陸未出國比賽，讓外界有神秘感，張家興強調，日本實力穩定，但球隊相關資訊很多，中華隊想要拚進金牌戰，前提就是要打贏大陸。

企業女子壘球聯賽新賽季15日在新北市三重棒球場開打，張家興表示，這是相隔3年又有洋將參賽，球員可利用比賽把狀況調整到最高峰，全力備戰亞運。

亞運 中華隊 球速

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