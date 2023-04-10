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桌球／剛說身體快「撐不下去」 莊智淵今打兩局就因傷退賽

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桌球／剛說身體快「撐不下去」莊智淵打兩局就因傷退賽

聯合新聞網／ 綜合報導
莊智淵。 法新社
莊智淵。 法新社

42歲的「桌球教父」莊智淵日前突然發文表示，因運動傷害感覺自己「撐不下去」，將考慮是否要開刀治療椎間盤突出的問題。今天他在中國河南省新鄉冠軍賽男單32強登場，碰上20歲的法國好手勒布倫（Alexis Lebrun），前2局結束後就宣布因傷退賽。

莊智淵日前在個人臉書發文表示，「運動傷害宿疾日趨嚴重，近來已感撐不下去，現在坐不住、手沒做動作也在麻痛、躺只能躺一邊、反手推都推不出去、拉球沒辦法引拍、一下痛一下不痛的，慎重考慮開刀否？」他表示初估判斷為間椎盤突出壓迫神經，還貼出2021年拍的核磁共振照，指出退化速度快。

WTT新鄉冠軍賽共有32名好手參戰，包含我國4名好手林昀儒、莊智淵、鄭怡靜和陳思羽。世界排名第20的莊智淵，今天帶傷出戰男單32強，碰上法國好手勒布倫，前兩局以7：11、6：11失掉，隨後就因傷退賽，身體狀況也引發球迷關注。

我國一姊鄭怡靜稍早在女單首輪先連掉兩局，隨後連拿3局逆轉勝出，擊敗奧地利女將波坎諾娃（Sofia Polcanova），成功挺進16強。

莊智淵

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