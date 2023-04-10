衝浪小國手因年齡考量資格被取消 獲平反代表國家出賽

國立東華大學附小五年級學生陳宛榆喜愛衝浪，4月初參加衝浪國家代表隊選拔賽，獲女子短板組第三名，原可代表國家參加世界衝浪錦標賽，但衝浪運動協會選訓會以安全與年紀考量，取消她的國手資格。經家長透過學校、花蓮縣府向立委傅崐萁陳情，今天終於恢復陳宛榆入選國手及參賽資格。

4月初舉行的全國分齡衝浪國家代表隊選拔賽，11歲的陳宛榆在賽事中獲得公開女子短板組第三名，取得代表國家出賽2023年ISA世界衝浪錦標賽的資格。中華民國衝浪運動協會選訓委員會卻以安全、年紀與能力為由，突然取消陳宛榆的國手資格。

選訓會的做法讓家長及教練都無法接受，憤而向協會提出申訴，同時學校老師與校長得知此事，在網路貼文為衝浪小國手抱不平，不捨孩子的努力白費。

東華附小校長鮑明鈞表示，陳宛榆不僅品學兼優，為了圓夢代表台灣參加世界錦標賽，每天清晨4點多就起床，泡在冰冷的海水中辛苦的練習，令師長感到敬佩。

班導周老師說，陳宛榆個性低調、沈默寡言，是很有毅力的孩子，中低年級就開始接觸衝浪，每天清晨到花蓮海邊練習，早上8點半到校，即使開學請一個禮拜的假出國參加比賽，課業也沒因此耽誤，是同學們的表率。

鮑明鈞為了讓小國手的努力被看見，向縣府、立委傅崐萁請求幫助，傅崐萁立即指示國會辦公室向教育部體育署關心此事，要求小國手恢復資格出國比賽，若協會及教育部以經費不足為由阻擋，甚至可以自掏腰包支持小國手圓夢。