UVL／複製勝利劇本 北市大退台師大寫公開女3連霸

長人甘可慧、林書荷、163「小鋼砲」陳潔攻防迭有佳作下，UVL衛冕軍北市大111學年最終戰以直落三擊敗台灣師大，完成UVL大專排球聯賽公開女一級3連霸，北市大教練「小牛」鄧衍敏大讚子弟兵打出經典一戰，連自己都要變成粉絲。

連3年同樣上演的冠軍戰劇本，勝方都是北市大，昨天共4位攻擊手得分上雙，186公分的甘可慧15分，林書荷和蔡沁瑤各14分，陳潔11分，聯手助隊以25：19、19、16完成3連霸。

身高170公分的林書荷彈性過人、滯空時間長、球質重，加上攻擊手腕相當靈活，讓對手措手不及，防守反應也是一流，讓曾任中華隊隊長的「小牛」看到些自己的影子；她也大讚子弟兵們的發揮，「大家變好強，我都變她們粉絲了，連163公分的陳潔，都把逾170公分的對手打得不要不要的，甘可慧和林書荷也打出經典一役。」

去年9月進北市大的林書荷說：「一開始打得不大順，但我們在比賽中學習，專注做好該做的每件事，大家一起喊聲，拚勁比複賽時好很多，就是有時分數拉開時，專注力會有些跑掉。」

鄧衍敏表示，領導能力也很到位的林書荷加入後，讓少了廖苡任和張芷瑄兩員大將的北市大添活水，「看到個人能力不是最強的北市大，變很強的團隊，真的很開心。」