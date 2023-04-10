UVL／「在家」連霸！ 中原退台師大奪公開男一級金盃

111學年UVL大專排球聯賽公開一級決賽昨天落幕，尋求公開男一級連霸的中原大學直落三力退台灣師大，主場完成衛冕任務，曾祥銘獲頒最有價值球員，中原董事長張光正更喜極而泣留下感動淚水。

今年UVL公開一級決賽在中原舉行，昨天壓軸戰未演先轟動，開賽前體育館就被擠得水洩不通，地主中原也展現捍衛主場的實力，首局拉鋸戰以25：23搶下，第二局以25：20再下一城，第三局22平手下連下3分，以25：22完成連霸。

獲勝的那一刻，勝利彩帶齊發，到場為球員加油的中原大學董事長張光正，激動地和執行教練陳克舟相擁，並流下歡欣的淚水，他說：「為實踐全人教育，教練和老師也很重視球員功課，我以中原男排隊為榮。」中原球員則是調皮大喊「日本、日本、日本」透露想去日本比賽拓展視野的心願。

中原大學執行教練陳克舟提到，台灣師大是很強的對手，有做好打4局的準備，致勝關鍵就是攔網。

個人獎項部分，最佳舉球員中原大學林謙，最佳邊線攻擊球員台灣師大温逸凱和中原大學李尼希米，最佳舉球員對角攻擊球員國北教大周冠宇，最佳中間攔網球員中原大學甘茂宏和國北教大林暘程，最佳自由球員台灣師大蘇逢澤。