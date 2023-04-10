自行車／彰化經典百K 孤獨又美好的第一場公路車賽
第一次參加的單車賽事紀念一下 （棄跑從騎的開始）
去年路跑過量導致腿傷ITBS
久久未癒又不肯改變過動兒潼的爆衝個性
於是開始學習腳踏車
從零到有，從完全不會到換公路車
用了半年的時間
（謝謝不厭其煩教我的朋友，很感恩）
成人學騎車是有難度的，因為怕的多丶顧慮多
現在回頭看看自己當初的鳥樣子，五味雜陳
大大小小的摔傷更是不計其數，感謝各路神仙保佑我平安無重傷💚
機緣巧合拿到了彰化這場經典賽名額
便展開2天睡不到2小時的爆肝之旅
星期五下午旋風式打包
開車殺到彰化已經是晚上11:30...
住在彰化市距離賽場大概40分路程
洗漱完畢真正癱倒為凌晨一點🤪
擔憂多過興奮，腦子裏一直上演很多小劇場
模擬突發狀況時該如何應對
好像小睡了一下，驚醒時是1:47分
怎樣都是煎熬，乾脆去會場看看
應該很多車友當天都是沒有休息的
🤡單車孤兒+單車小白👹
到達會場才見識到什麼是 人山車海大陣仗
震驚又亢奮的鬥魂瞬間點燃🔥
保險起見最後一T次才出發
前20 k暖身完畢
真的爬坡時人也清醒了（才醒！！？？）
暖身中一臉沒睡飽的呆呆樣子
感謝自己平時陽明山的練習
對於這次賽事是非常有助益的
爬升660算輕鬆完成
還可以小刷卡一下☺️
但是也常常被忽然切過來的人車嚇到微定桿😨
印象最深刻的是親眼目睹摔車
能臨場感受到他們鮮血淋漓不能移動的痛😢
（有位男士在轉彎下坡處摔在路邊希望他平安）
⛔️一再提醒自己小心再小心，安全最重要⛔️
路面的貓眼石是殺手 不要擠我不要擠我」心中一直祈禱
第一次參賽不懂規則
前面2個大水站以為要過晶片
被推著去排隊浪費好多時間
又是一陣人山人海
到達68 k後平路開始感受到風阻
空曠地區沒有集團保護，單打獨鬥實在吃虧
（覺得孤單覺得寂寞覺得靠北邊哦風怎麼這麼大）
最後30 k，決定還是找人幫忙破風好了🤣
沒騎過輪車
跟太近怕危險，吸不住又浪費體力
注意力提升到120%緊盯路況
平路騎出時速45是我自精子以來最快速度🥶🥶
不得不說，被擋風好幸福喔！！😍
第二水站（還是第三？）反正停下來吃根香蕉就對了！
這裡風景很美，麥苗新綠假裝有花香（堆肥的味道）🤣🤣心曠神怡
最後10 K路況不佳
很多地方用站的撐過
幫忙破風的黑衣騎士隨著我的減速
也只好目送他的車尾燈噴遠🥲
謝謝你好人先生💚
臨近終點時，因為放鬆
知道一定可以完賽
反而用欣賞風景（或帥哥）的心情慢慢滑進會場🍀🌷
賽後，沒時間在會場拍照找人相認
那個翅膀要排隊半小時以上，飲恨離開🥲
稍作停留便急著回到市區繼續打包趕回台北
草地上小酌一口，沒有喝完
一切都很完美
平安快樂就是最好的結果
這種移地訓練如果還有下一次，
找保母車是非常不錯的選擇
沒有參加過其他賽事，單這場感覺而言
路線丶強度丶交管都是非常棒的！
怪不得每一年都是秒殺名額👍👍
一個人
不管比賽或是旅行
都是自我放逐的一種修行
無需和其他人交談
自己就是最佳伙伴
沉澱 打磨 享受 成長的過程
孤獨且滿足💚
謝謝朋友們賜照💚
讓我第一次單車賽事留下美好回憶💚
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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