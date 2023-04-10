自行車／彰化經典百K 孤獨又美好的第一場公路車賽

第一次參加的單車賽事紀念一下 （棄跑從騎的開始）

去年路跑過量導致腿傷ITBS

久久未癒又不肯改變過動兒潼的爆衝個性

於是開始學習腳踏車

從零到有，從完全不會到換公路車

用了半年的時間

（謝謝不厭其煩教我的朋友，很感恩）

成人學騎車是有難度的，因為怕的多丶顧慮多

現在回頭看看自己當初的鳥樣子，五味雜陳

大大小小的摔傷更是不計其數，感謝各路神仙保佑我平安無重傷💚

機緣巧合拿到了彰化這場經典賽名額

便展開2天睡不到2小時的爆肝之旅

星期五下午旋風式打包

開車殺到彰化已經是晚上11:30...

住在彰化市距離賽場大概40分路程

洗漱完畢真正癱倒為凌晨一點🤪

擔憂多過興奮，腦子裏一直上演很多小劇場

模擬突發狀況時該如何應對

好像小睡了一下，驚醒時是1:47分

怎樣都是煎熬，乾脆去會場看看

應該很多車友當天都是沒有休息的

🤡單車孤兒+單車小白👹

到達會場才見識到什麼是 人山車海大陣仗

震驚又亢奮的鬥魂瞬間點燃🔥

保險起見最後一T次才出發

前20 k暖身完畢

真的爬坡時人也清醒了（才醒！！？？）

暖身中一臉沒睡飽的呆呆樣子

感謝自己平時陽明山的練習

對於這次賽事是非常有助益的

爬升660算輕鬆完成

還可以小刷卡一下☺️

但是也常常被忽然切過來的人車嚇到微定桿😨

印象最深刻的是親眼目睹摔車

能臨場感受到他們鮮血淋漓不能移動的痛😢

（有位男士在轉彎下坡處摔在路邊希望他平安）

⛔️一再提醒自己小心再小心，安全最重要⛔️

路面的貓眼石是殺手 不要擠我不要擠我」心中一直祈禱

第一次參賽不懂規則

前面2個大水站以為要過晶片

被推著去排隊浪費好多時間

又是一陣人山人海

到達68 k後平路開始感受到風阻

空曠地區沒有集團保護，單打獨鬥實在吃虧

（覺得孤單覺得寂寞覺得靠北邊哦風怎麼這麼大）

最後30 k，決定還是找人幫忙破風好了🤣

沒騎過輪車

跟太近怕危險，吸不住又浪費體力

注意力提升到120%緊盯路況

平路騎出時速45是我自精子以來最快速度🥶🥶

不得不說，被擋風好幸福喔！！😍

第二水站（還是第三？）反正停下來吃根香蕉就對了！

這裡風景很美，麥苗新綠假裝有花香（堆肥的味道）🤣🤣心曠神怡

最後10 K路況不佳

很多地方用站的撐過

幫忙破風的黑衣騎士隨著我的減速

也只好目送他的車尾燈噴遠🥲

謝謝你好人先生💚

臨近終點時，因為放鬆

知道一定可以完賽

反而用欣賞風景（或帥哥）的心情慢慢滑進會場🍀🌷

賽後，沒時間在會場拍照找人相認

那個翅膀要排隊半小時以上，飲恨離開🥲

稍作停留便急著回到市區繼續打包趕回台北

草地上小酌一口，沒有喝完

一切都很完美

平安快樂就是最好的結果

這種移地訓練如果還有下一次，

找保母車是非常不錯的選擇

沒有參加過其他賽事，單這場感覺而言

路線丶強度丶交管都是非常棒的！

怪不得每一年都是秒殺名額👍👍

一個人

不管比賽或是旅行

都是自我放逐的一種修行

無需和其他人交談

自己就是最佳伙伴

沉澱 打磨 享受 成長的過程

孤獨且滿足💚

謝謝朋友們賜照💚

讓我第一次單車賽事留下美好回憶💚

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康