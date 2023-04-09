高球／美國高球名人賽 老虎伍茲腳傷退賽

美國高球名人賽（Masters）主辦單位今天表示，老虎伍茲（Tiger Woods）打完第3輪的第7洞後即因傷退賽。

路透社報導，昨天第3輪賽事因天候不佳取消時，伍茲才完成第7洞，成績高於標準桿6桿，他在球道行走時一跛一跛。

47歲的伍茲曾5度抱走名人賽冠軍，上一次是在2019年，但自從2021年發生車禍後即狀況不佳。那次車禍造成伍茲腿傷必須動大手術。

伍茲在推特發文說：「由於我的足底筋膜炎惡化，今天上午不得不退賽，我很失望。」

「對於不吝展現愛護和支持之意的球迷和名人賽（主辦單位），非常感謝。祝今天上場的球員一切順利。」

伍茲在54名晉級選手中吊車尾，這是他生涯連續第23次晉級名人賽決賽，追平南非好手普萊耶（Gary Player）與美國同胞卡波斯（Fred Couples）連續最多次晉級的紀錄。

然而昨天在寒冷的天氣和滂沱大雨下，伍茲走路時顯然一跛一跛，還連吞雙柏忌。

15度奪下大滿貫賽事冠軍的伍茲本季只現身一場賽事。他本週表示，由於能做的「有限」，他不會再參加許多的錦標賽。