疊杯／新加坡世錦賽中華隊24金 呂采凌勇奪不分齡最快女生
在新加坡舉行的2023競技疊杯世錦賽今天閉幕，中華隊火力全開橫掃24金28銀20銅，並刷新4項世界紀錄。其中來自金門縣的8歲選手俞景仁，個人貢獻５金１銀、刷新2項世界紀錄。新北市11歲選手呂采凌個人貢獻４金２銀，且勇奪不分齡女子冠軍，是全場速度最快的女生。
因疫情停辦３年實體賽事，今年WSSA世界盃錦標賽首度在新加坡恢復舉辦，包括英、德、美、加、丹麥、瑞士、星、馬、日、韓、泰、菲等17國共370名選手參加，中華隊派出30人，年齡從國小到大學都有，包括6名來自嘉義市的特教學生，是中華競技疊杯運動推廣協會成立13年以來，首次帶領特教選手出國比賽。
新北市新莊區榮富國小呂采凌，2018年從電視節目看到疊杯，才開始在家看YouTube影片自學，隔年即入選國手，可惜疫情爆發悶了3年，今年到新加坡大展身手，先在分齡個人3項奪得2金1銀，取得不分齡挑戰賽資格。
呂采凌的最後個人3項加總成績9.844秒，是全場疊杯手速最快的女生，拿到女子組All around最大座獎盃。暴衝的優異成績，連媽媽都表示：「完全出乎意料！但非常欣慰。」
桃園市蘆竹區大華國小10歲選手莊予琋，本次賽事同樣以分齡2金1銀成績闖進不分齡挑戰賽，其中Cycle項目還刷新自己原來的世界紀錄，最後個人3項加總僅以些微差距落後呂采凌，成為今年世界盃全場第二快的女生。
金門縣中正國小俞景仁是貢獻最多金牌的選手，個人、雙人、親子、團體賽都有傑出表現，且在7-8歲男子組個人3-3-3項目以1.837秒刷新世界紀錄、8歲以下組雙人Cycle項目搭檔桃園市蘆竹區錦興國小呂侑宸，以7.863秒刷新世界紀錄。呂侑宸個人也貢獻4金2銀。
中華隊明天將搭乘長榮航空BR-226班機，預計下午5點45分返抵桃園機場。
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