羽球／疫情後重開國門 清晨盃打開全世界羽球愛好者的友誼之門

肆虐全世界的新冠疫情，為人際交流築起了一道高牆，但早已建立的友誼卻因為阻礙而更加深厚，當疫情過去，人們開始拾回過往的美好回憶，不遠千里只為齊聚一堂，走過51屆賽事的「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」，在今年國門重開後，吸引了1545位外國選手參加，他們再度來到台灣，不只是享受羽球樂趣，更是重溫每一個美好時刻。

「我第一天來的時候，眼淚都快掉下來。」全民羽球協會理事長吳宜倫談起好久不見的大家再度相聚，眼裡還含著淚光，她感性地說：「第一天是年紀比較大的選手，大家真的都好久沒見了，一見面就是互相擁抱，邀裁判與選手合照，比比賽還重要，無論輸贏，每個人都很開心。」

吳宜倫強調，國門才重開，原本預期大約800位左右國外選手參加，卻一口氣來了將近一倍，香港來了500多位，馬來西亞也來了400多位，她感動地說：「即使機票價格是疫情前好幾倍，甚至搭商務艙，大家還是很願意來，大家真的把這個賽事看得很重要。」

多名東奧國手集聚一堂。 全民羽協提供

清晨盃從1972年開始，不斷增加的除了參賽人數，還有每一個參加選手的友情，有許多選手因為清晨盃相識，疫情一解封，他們有的在香港、有的在馬來西亞、有的在紐西蘭、有的在泰國，卻相約組隊，從世界各地來到台灣參加清晨盃，對他們來說，清晨盃牽起了他們的羽球情誼與滿滿的感動。

走過半個世紀的清晨盃，成為全世界羽球愛好者的最好舞台，更吸引其他國家來複製成功經驗，吳宜倫表示，韓國與泰國都有打算複製清晨盃，其中韓國今年九月就將開辦「韓國版」，今年還特地來台取經，而中國大陸也已有類似清晨盃的大型業餘羽球賽事，吳宜倫豪氣笑說：「我還是有個目標，要成為全世界最大的業餘羽球賽事。」

不只是在做一個夢，吳宜倫勇敢擘劃，她希望每一年賽事的規格都能提升，最直接就是希望讓每一個參賽的選手，都能有被直播賽事的機會，都有留下自己比賽照片或影片的機會，她努力想著，就是希望大家在清晨盃能再多留下些什麼，儘管很難，她依舊用心張羅。

雙北即將在2025年迎接世界壯年運動會，其中羽球賽事有許多參賽選手，都是清晨盃的長年參與者，吳宜倫笑說，有許多選手都透過清晨盃情蒐，已經在觀察其他國家的可能對手，也讓清晨盃堪稱世壯運的熱身賽，她期許清晨盃連結全世界運動愛好者的精神能在世壯運發光，讓世壯運能與清晨盃一樣精采成功。

王齊麟(左)與郭婞淳。 全民羽協提供

清晨盃星光熠熠16人參戰全明星爭霸戰

第51屆「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」延續上屆明星團體賽，這次「全明星爭霸戰」再度由「麟洋配」王齊麟/李洋分頭領軍，搭配多位非羽球項目的奧運選手，一起熱鬧打羽球！

「齊麟隊」成員有「空手道小清新」文姿云、射擊國手楊昆弼、射箭國手魏均珩、知名藝人謝坤達，還有羽球好手呂佳彬、陳子睿及馬來西亞前國手李埏鉎；「李洋隊」則是「柔道男神」楊勇緯及其經紀人楊欣怡、拳擊國手林郁婷、射箭國手「湯包」湯智鈞、體操新星蕭佑然，加上「麟洋」教練陳宏麟及雙打好手盧震。

屬齊麟隊的魏均珩，今天先在新莊進行企業射箭聯賽，原先他是安排在第四點與呂佳彬搭擋，對決李洋隊的湯智鈞與陳宏麟，但前三點結束還不見他身影，只好由全民羽協理事長吳宜倫先代打。魏均珩在該點結束總算趕到現場，全場高喊「再打一次！」，熱情迎接他的到來。

魏均珩也打出好表現，聯手搭檔呂佳彬擊敗對手，賽後他開心地說：「很謝謝大家體諒我舟車勞頓，還願意再打一次。」他多次擊出好球，優秀的身手也獲好友「麟洋配」讚賞，麟洋兩人透露，在國訓中心就有跟魏均珩、湯智鈞切磋過，兩人都打得相當好。

從國中就喜歡打羽球的魏均珩表示，這次能受邀參加明星對抗賽很開心也很驚訝，「不管是來看比賽或是自己下場，都是很好的經驗。」清晨盃舉辦相當多年，規模也很盛大，魏均珩認為將來可以參考羽球賽舉辦的模式，盼自己也能為射箭項目再多出一份心力。

多名東奧國手集聚一堂。 全民羽協提供

「舉重女神」郭婞淳首次來到清晨盃，與體育署長鄭世忠、麟洋配共同擔任開球嘉賓，打完三球就下場，她笑稱有點可惜，但為了接下來的國際賽事，還是要小心，「稍微跳一下，自己要冷靜。」

郭婞淳還透露，私底下大家打球會很瘋，但今天有很多人在看，自己突然就緊張起來，連練習時沒打好都想說「完蛋了、完蛋了！」不過她表示，很開心看到很多人來共襄盛舉，也希望大家能夠多多關注不同的運動項目。

「想接接看齊麟的殺球，我滿喜歡挑戰的。」柔道國手楊勇緯與經紀人楊欣怡搭檔，與王齊麟/文姿云對戰第一點，今天他有幾次回擊引起現場驚呼，對手王齊麟也直呼很震驚，「沒想到他能擋住。」

特別的是，經紀人楊欣怡過去就是羽球選手，大家開玩笑稱這是她的復出戰，楊勇緯也幽默回應：「那我真的滿榮幸有這個機會。」楊勇緯表示，之前就跟經紀人說過要一起打球，今天算是完成一個心願，很開心自己剛好有時間、有這個機會到清晨盃同樂。

今年宣布退役的文姿云早上才結束路跑活動，下午到清晨盃與王齊麟擔任團體賽第一點搭擋，她笑稱其實體力沒有影響很多，「只是感覺一下就結束了，下次還有機會的話要先練一下！」文姿云也分享退役後的豐富生活，不只爬山，也嘗試瑜伽、桌球、冥想課，還參加過時尚活動，有時間的話也會想再嘗試羽球，她說：「想做的事情太多了，感覺時間都不夠了呢。」

郭婞淳(左)與王齊麟。 全民羽協提供

二度擔任清晨盃宣傳大使的「麟洋配」王齊麟/李洋，在理事長吳宜倫提出邀約國手的想法後，就協助聯繫，王齊麟表示，反應都滿熱烈的，很開心大家都來了，這次是好友們來體驗自己的專項，被問及自己是否有其他特別想嘗試的，他先開玩笑說：「都要啊，小孩子才做選擇。」才解釋是都想嘗試看看，對拳擊、射擊等等都有興趣，認為每個項目都有不同有趣的地方。

「他們是各單項很優秀的運動員，形象也很好、做很多善事，跟我自己嚮往的方向一樣，都是我的偶像。」李洋談到這些國手好友，滿滿的崇拜與感謝，他表示，今年有各項賽事，要搶2024巴黎奧運積分，身體狀況相當重要，原先很擔心他們會有顧慮，但都很快就答應邀約，「很開心也很感謝他們都願意來參加。」