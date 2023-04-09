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健美／大專菁英錦標賽 北市大游政憲奪健美先生

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
112年度全國大專菁英賽暨亞洲盃健美健身錦標賽國家選手選拔在花蓮登場。圖／中華民國健美健身協會提供
112年度全國大專菁英賽暨亞洲盃健美健身錦標賽國家選手選拔在花蓮登場。圖／中華民國健美健身協會提供

112年度全國大專菁英賽暨亞洲盃健美健身錦標賽國家選手選拔在花蓮登場，各大專院校運動員齊聚中華國小，最後由台北市立大學搶下團體組冠軍，台南應用科技大學、台灣體育運動大學分別獲得亞軍及季軍。

經過連續兩天激烈賽事，台北市立大學運動健康科學系游政憲榮獲大專菁英健美先生、國立嘉義大學張桀睿榮獲形體先生。

中華民國健美健身協會秘書長陳緯哲提到，每年上半年由協會主辦的大專菁英賽，與下半年由中華民國大專校院健美委員會主辦的大專盃，皆為官方核備賽事，對於獲獎的參賽同學們面對現今多元的升學管道中，都能有加分的作用，期許同學們朝健康的體態持續精進努力。

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