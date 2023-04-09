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羽球／奧爾良大師賽 葉宏蔚李佳馨不敵大馬組合銀恨

中央社／ 台北9日電
李佳馨（左）與葉宏蔚。 報系資料照
李佳馨（左）與葉宏蔚。 報系資料照

台灣混雙組合葉宏蔚與李佳馨今天在超級300的奧爾良羽球大師賽決賽，以19比21、17比21，不敵馬來西亞組合陳堂傑與杜頤溈，屈居亞軍。

世界排名第25名的葉宏蔚、李佳馨，生涯首度對壘世界排名第26名的馬來西亞組合陳堂傑、杜頤溈。

首局開賽台灣組合一度以5比3取得小幅度領先，但隨後對手連得6分反超比數，葉宏蔚、李佳馨雖然處於落後但也沒放棄，儘管大馬組合先取得20比15的5個局末點，但台灣組合努力連搶4分，只可惜還是沒能將戰局逼進「丟士」（Deuce），拱手讓出首局。

第2局前段，葉宏蔚、李佳馨一度取得9比2領先，但對手逐漸蠶食分數，追成12比12平手，隨後雙方互相拉鋸，但台灣組合在17比16領先時，因為太多主動失誤，被對手連得5分直接逆轉戰局，也丟掉整場比賽。

23歲的葉宏蔚和25歲的李佳馨從去年開始固定搭配混雙，至今已經拿過4場比賽冠軍，但都是國際系列賽、挑戰賽、超級100等較低等級的賽事。

不過今年兩人持續進步，上個月的超級300瑞士公開賽勇闖4強，而這場同樣是超級300等級的法國奧爾良大師賽，也是一路殺進決賽才惜敗屈居亞軍。

羽球

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