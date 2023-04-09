羽球／麟洋配號召夢幻全明星陣容 柔道男神、國民小點心秀超狂球技

東京奧運打下羽球男雙金牌的「麟洋配」王齊麟／李洋，今年擔任世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽宣傳大使展現超強號召力，包括「舉重女神」郭婞淳、「柔道男神」楊勇緯、空手道「小清新」文姿云、拳擊世錦賽金牌林郁婷、第一位奪下巴黎奧運資格的射擊名將楊昆弼和體操東奧國手蕭佑然今天都齊聚台北體育館，跨界響應邁入第51屆的清晨盃。

王齊麟提到，和幾名國手平常就有在國訓中心交流，這次詢問大家意願，反應十分熱烈，他還被「柔道男神」楊勇緯的身手嚇一跳，「很震驚！我有用力殺，因為想追分，結果兩球都被擋回來！」

國小下課時間就喜歡打羽球的楊勇緯，今天不但能擋下王齊麟殺球，幾次出其不意的小球還讓王齊麟飛撲救球，打下表演賽勝利的「柔道男神」笑說：「想接他真正殺球，想挑戰看看！」東京奧運奪銀的楊勇緯也透露，4月將有日籍教練加入柔道亞運培訓隊，期待接受新刺激下自我能持續突破。

李洋分享，包括郭婞淳、楊勇緯、楊昆弼、射箭好手魏均珩和湯智鈞都是成績好又謙虛，是自己嚮往的方向，這次能邀請偶像們一起揮拍，感到十分開心，他笑說：「射擊、射箭和籃球我都喜歡，射箭是很高專注的運動，也想和他們學習。」

今年要挑戰亞運連霸的射擊名將楊昆弼本月就要前往埃及參加世界盃，出國前參與清晨盃的他透露，國小時就喜歡打羽球，但因個頭大、敏捷性沒那麼好，最終選擇射擊，不過平時也會在公西靶場一樓大廳揮揮拍，他笑說：「很榮幸參與清晨盃，也歡迎來找我挑戰射擊！」他自評近況極佳，透過不斷以賽代訓累積經驗，今年先尋求亞運連霸，明年到巴黎奧運繼續挑戰頒獎台。