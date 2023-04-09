舉重／目標巴黎奧運 郭婞淳還不想退休：可以的話想繼續！
東京奧運完成選手生涯最後一場大賽的金牌拼圖，我國「舉重女神」郭婞淳現在將目標放在明年巴黎奧運，今天在羽球場小試身手的她坦言，感受到年紀增長的改變，但暫時還沒退休計畫。
我國羽球天后戴資穎昨天透露計畫明年退役，年長一歲的郭婞淳也承認，現在身體狀況不比年輕，「以前訓練覺得身體狀況好就可以狂衝，現在要以自己身心狀況為考量，量不能太多。」和小戴同樣把巴黎奧運作為明年重點目標，29歲的郭婞淳還沒想過退役時間點，「看身體狀況，可以的話會想繼續！」
為保護身體，今天郭婞淳出席清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽就只小試身手，和王齊麟搭檔出戰李洋及體育署署長鄭世忠；別開生面的表演賽只打「搶3分」，比數雖少，郭婞淳好勝心仍被激起，最後直接躍起攻擊，讓台北體育館響起一片驚嘆聲。
「打球還是會有好勝心，稍微跳了一下。」郭婞淳笑開懷說。她即將前往南韓移地訓練，為今年重點的亞錦賽、世錦賽和亞運準備，其中世錦賽和亞運都集中在9月舉行，成為今年最大挑戰。
郭婞淳提到，很久沒有如此密集的賽程，會以不受傷為原則調整整體狀態，目標在明年巴黎奧運達到最好狀態。
今天和眾多東京奧運國手包括「柔道男神」楊勇緯、射箭「湯包」湯智鈞、拳擊林郁婷、空手道「小清新」文姿云、體操蕭佑然等同場，郭婞淳也十分享受跨界交流，直喊上場前很緊張的她笑說：「滿開心，希望舉重也能有這種盛況。」
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