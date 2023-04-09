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舉重／郭婞淳移訓韓國備戰亞錦賽 考取駕照解鎖人生清單

中央社／ 台北9日電
郭婞淳(右)。 全民羽協提供
郭婞淳(右)。 全民羽協提供

舉重女神」郭婞淳本週將前往韓國晉州備戰亞洲舉重錦標賽。她趁著將近5個月在台灣的空檔，解鎖了人生清單中的「考汽車駕照」、「買相機」，讓自己在舉重人生外過得更精彩。

郭婞淳今天趁著出國備戰前的空檔，受邀參加清晨盃羽球錦標賽，還下場小秀身手，只不過因為比賽在即，她只能打個3球過過乾癮。

郭婞淳說：「本週就會先前往韓國移地訓練，備戰5月3日開始的亞洲舉重錦標賽。這場比賽我就是先順順的比，不會太強求成績，今年的重點還是放在9月的世錦賽和亞運，這也是我生涯第一次在一個月內比2場頂級大賽。」

從去年12月世錦賽後，郭婞淳就沒再參賽，將近5個月的時間，除了勤加練習外，她也考到了駕照，還花錢買了一組專業相機。

郭婞淳笑說：「考駕照其實已經講了好久，畢竟現在這個年紀還沒有駕照也是一直被虧。不過這次考駕照的經驗，讓我深刻感覺，就跟我去比賽一樣，平常練習的時候超級順，等到真的要考試的那一天，根本焦慮緊張到不行。」但就像教練說的，只要平常練習夠紮實，比賽當天把練習的部分發揮出來就好。

至於買專業相機這個意外插曲，也讓郭婞淳越玩越有興趣。她說：「其實我以前就很愛拿手機亂拍，這個月才入手了一組專業相機，現在就是練習空檔或者去看其他比賽的時候，就會拿著相機東拍西拍，這次我也會把相機帶去亞錦賽幫大家拍照，比較苦惱的是，好像都沒人可以幫我拍。」

郭婞淳 舉重 世錦賽

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