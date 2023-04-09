拳擊／世錦賽失牌事件周二開會 林郁婷：全面配合

兩度打下拳擊世錦賽金牌的東京奧運國手林郁婷，今年世錦賽原本奪下女子57公斤級銅牌，但卻因性別生化指數異常遭判失格。今天體育署署長鄭世忠表示，周二（11日）將親自主持會議，林郁婷也將出席，會議後才能繼續擬定策略，若有仲裁和申訴空間將全力幫助林郁婷。

林郁婷上月世錦賽遭判失格，返國當天就已再度進行檢測，檢測報告連假後已經出爐，但攸關個資和隱私，檢測結果只有選手本人拿到。

今天林郁婷和鄭世忠都現身清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，林郁婷更親自持拍下場和眾奧運國手們隔網較勁，鄭世忠也親自說明林郁婷事件進度。

「後天開會，會讓郁婷來，針對她的狀況，讓她授權給我們，再看怎麼幫助她。」鄭世忠表示將親自主持會議，並會請律師、各界專家與會，律師也會和林郁婷說明各種狀況，一起謹慎去面對這次事件，在選手角度下盡力幫助並保護林郁婷。

鄭世忠補充說，事件發生後就已聯絡林郁婷合作過的心理諮商老師，除電話聯絡也有去接機，盼能幫助到選手。