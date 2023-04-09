羽球／戴資穎萌退意拚到明年底 戴爸這麼說

我國羽球一姊戴資穎拋出明年底將退役的震撼彈，引發許多球迷的關心。一路陪著女兒在羽球殿堂攀登高峰的戴楠凱今天說，「支持並尊重她的決定！持續20幾年、日復一日的操練，箇中辛苦非一般人可以體會。」

戴資穎是在戴楠凱耳濡目染下，國小開始打羽球，一步一步走向世界第一。小戴和家人關係非常緊密，戴爸影響她至深，手臂上的「相信自己」刺青，四個字就是出自戴爸之手，代替家人陪伴她爭取奧運殿堂最高榮耀。

戴資穎去年6月取得臺北市立大學競技運動訓練研究所博士學位，論文題目是「球后的奧運之路」，目前兼任國家運動訓練中心董事。接下多項產品代言的她，2017年底向經濟部智慧財產局申請TTY與Q版人像圖商標，以「戴萌TTY」為名在左營開設個人品牌用品店。

小戴是國際羽球界聞人，創下多項記錄，包括：球后最長紀錄保持人、超級賽史上女單最多冠等，是名副其實的「台灣之光」。她昨晚預告可能明年底退役，引來球迷高呼「毋湯」！今天又在臉書發文：「每位運動員都會因為年紀而有漸漸走下坡的一天，我也不例外，但我會很努力的練習且珍惜這些在場上跑動的日子，也會持續奮鬥到最後一刻，你們的任務就是為我加油和拍手、歡呼，這是最重要的！」

「我支持、並尊重她！」戴楠凱今天表示，羽球是高度競技運動，小戴還沒30歲，就打了20幾年的球，日復一日、年復一年苦練，大家看到頒獎台前的光鮮，不見得了解背後的辛苦。「累，是一定累的。」小戴說會拚到明年底，只要是女兒想做的，他會支持。