羽球／預告可能明年底退役 戴資穎：即使還能打我也不想打了

我國羽球一姊戴資穎今天在出席廠商活動時透露，原本預計要在2021年結束球員生涯，不過後來決定繼續打球，也讓她特別珍惜這段時間，不過她也強調，「大概打到明年底就差不多了」，再一次預告可能的退役時間。

28歲的戴資穎在東京奧運拿下銀牌後，何時會選擇高掛球拍一直是外界最關注的話題，而她在今天出席廠商活動時也透露可能在明年底結束球員生涯，「本來說是打到2021，後面有繼續打這段時間也比較珍惜，大概打到明年底就差不多了，即使還能打我也不想打了，重點就是珍惜現在。」

戴資穎在3月結束全英公開賽後就返台進行訓練，下一場出賽將會是在4月底的亞錦賽，她強調原本亞錦賽並不在參賽計畫中，不過今年在杜拜舉行讓她想再回去看看，5月開始也將會全力為巴黎奧運積分衝刺。