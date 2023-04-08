「台灣一哥」馮俊凱奪美利達彰化經典百K冠軍

「美利達彰化經典百K」單車活動今年邁入第十三屆，來自14國、5000多名車友今天從高鐵彰化田中特定區出發，挑戰限時5個半小時的112k環化騎程，「台灣一哥」馮俊凱以兩小時43分21秒奪勇第一名。

彰化副縣長林田富、立法委員陳素月、參山國家風景區管理處長曹忠猷、兆豐國際商業銀行董事長張兆順、美利達公司總經理曾上原等人鳴笛，車友浩浩蕩蕩出發，經過彰化縣經典小鎮田中鎮、二水鄉，順遊八堡圳、林先生廟、源泉車站等景點，一級車隊「巴林勝利車隊」職業車手馮俊凱先馳得點，得到本屆冠軍。

參山國家風景區管理處贊助今年的美利達彰化經典百K單車活動，5千名車友每人獲得100元消費券，此外，活動今年活動項目增加抽獎，4月15日前使用消費券的車友有機會抽到一級車隊「巴林勝利車隊」全套車衣，價值1萬多元。