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羽球／奧爾良羽球大師賽 混雙葉宏蔚李佳馨勇闖決賽

中央社／ 台北8日電
葉宏蔚（右）與李佳馨（左）闖進決賽。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
葉宏蔚（右）與李佳馨（左）闖進決賽。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

台灣混雙組合葉宏蔚與李佳馨今天在奧爾良羽球大師賽4強賽，以21比18、17比21、21比12力退印尼組合安德南與妮塔，本季首度闖進決賽。

世界排名第25的葉宏蔚與李佳馨本季曾挺進超級300系列瑞士公開賽4強，這次在法國舉行的奧爾良羽球大師賽前2輪都激戰3局才脫困，8強賽以直落二橫掃印尼組合溫妮（Winny Oktavina Kandow）與薩納維（Amri Syahnawi），收下本季第張2張4強門票。

葉宏蔚與李佳馨今天4強賽對手為排名第72的印尼組合安德南（Adnan Maulana）與妮塔（Nita ViolinaMarwah），台灣組合雖然開局取得9比2領先，但印尼組合持續追分，兩度追成1分差，所幸台灣組合末段回穩，以21比18搶下首局。

印尼組合次局展開反擊，台灣組合一路落後，以17比21讓出。

葉宏蔚與李佳馨決勝局重振旗鼓，開局拉出一波8比2攻勢，對手隨後急起直追，追成10比11，而葉宏蔚與李佳馨沉穩應對，直接以10比2攻勢收尾，以21比12贏得勝利，本季首闖決賽。

葉宏蔚與李佳馨闖進決賽後，將與印尼組合芮罕（Rehan Naufal Kusharjanto）與李薩（Lisa AyuKusumawati）、馬來西亞組合陳堂傑與杜頤溈之間的勝方爭冠。

除了葉宏蔚與李佳馨，李哲輝與楊博軒也將在男雙4強賽上陣，出戰中國組合陳柏陽與劉毅，同樣將力拚本季首張決賽門票。

羽球

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