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橄欖球／擊敗強敵馬來西亞 中華隊東南亞運動會摘金

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
我國7人制橄欖球代表隊在東南亞運動會拿下冠軍。圖／中華民國橄欖球協會提供
我國7人制橄欖球代表隊在東南亞運動會拿下冠軍。圖／中華民國橄欖球協會提供

我國7人制橄欖球代表隊今天在東南亞運動會決賽，以17：15擊敗強敵馬來西亞隊奪下冠軍，而這次國家隊成員大多來自於第一屆企業橄欖球聯賽各參賽球隊，中華民國橄欖球協會理事長章富麟就表示，企業聯賽給予選手一個很棒的發揮舞台，並間接促成這次國家隊奪下佳績，也期待未來繼續朝著重返亞運會的目標邁進。

我國國家代表隊受到新加坡橄欖球協會邀請，參加今年的東南亞運動會，並與馬來西亞、泰國、菲律賓、寮國和地主新加坡等強隊競技，最終中華隊一路過關斬將擊敗菲律賓、泰國、馬來西亞挺進到決賽，並在今天的決賽中再度以17：15擊敗馬來西亞奪下冠軍，創下我國近年來國家隊最佳成績。

對於這次7人制國家隊奪下佳績，章富麟表示，儘管我國並不在東南亞，但今年2月在前往新加坡參加亞洲區會議時，也獲得新加坡邀請參賽，而這次參賽隊伍中幾乎都是比我國排名更高、實力更好的隊伍，對於中華隊來說是一次很棒的機會。

而為了備戰這次賽事，橄欖球協會也打破過往南北隔閡，組成了陣容堅強的國家隊，且陣中成員都來自第一屆企業橄欖球聯賽各球隊，其中又以冠軍隊台北元坤成員占最多數，也展現企業橄欖球聯賽的舉行對於國內橄欖球發展的正向成果。

除了這次拿下冠軍外，中華隊還預計在5月參加東南亞運動會7人制橄欖球第二站泰國站賽事，章富麟指出，橄欖球協會的目標是希望在國際賽事中取得佳績後，爭取今年杭州亞運能組隊參賽，「這一次奪得金牌，且還是含金量很高的金牌，畢竟參賽國很多都是實力比我們強勁，甚至是將參加亞運的隊伍，而我們最終也希望讓中華隊能夠重新回到亞洲運動會舞台。」

橄欖球協會 亞運 中華隊

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