羽球／清晨盃選手不設限 打造多元化羽球平台

以推廣羽球為出發點的清晨盃，鼓勵全民一起參與羽球運動，不分男女老少，通通可以參賽。今天在55歲男子乙組單打冠軍戰中，出現一位長期支持清晨盃的熟面孔、來自香港的王樹遠，出生缺少左手臂，但不影響他享受生命、享受打球的快樂。

「一拿到羽球拍，我就特別喜歡。」王樹遠燦笑地說，過去曾打過籃球，只是身體條件不適合碰撞，改從事隔網運動，但不知道為什麼就是特別喜歡羽球，「就像是注定要打羽球一樣。」談話過程王樹遠時時刻刻保持笑容，給人相當正面、溫暖的能量。

王樹遠參加清晨盃已超過十年，他笑稱不記得到底有多久了，但很開心看到清晨盃辦得越來越盛大，也沒有特別的參賽限制，「比賽要開放一點，讓多點人來參加、一起玩！」這也是為什麼他打羽球三十年來，非常喜歡到各地比賽，他說：「在不同地方比賽都會遇到很久不見的球友，就會一起吃飯、一起玩，很喜歡這樣的交流。」

來自長春國小的孫隆恩/侯安逸夫婦，也因為清晨盃看見不同國家的文化，但更令他們印象深刻的是，兩人從一開始搭配到現在的改變，侯安逸說：「因為先生是體保生，他在場上會希望我可以做什麼動作，但我只是愛打球的一般人，所以有的時候我做不到，就會有爭吵。」慶幸的是，兩人經過溝通後各退一步，更能享受一起打球的樂趣，即使輸球，也會因為打出好球而感到開心。

孫隆恩則是同時參加夫婦雙打與父子雙打，他透露，平時工作忙碌，但為了準備清晨盃，與太太、爸爸多了許多相處的時間，全家人也都會到場看比賽，也因此把清晨盃列入年度行事曆中，並為了參賽把所有事情排開，他強調：「家庭組不是代表學校或是什麼單位，是代表自己的『家』，所以對家庭來說是很有意義的。」

家庭組中有兩隊「左哥羽球家族」的選手，分別是爸爸林敬親搭擋小六的兒子林耕輝，還有媽媽鐘欣芸與大三的兒子林益誠合拍，小一的女兒則先在觀眾席當加油團，一家人特地從雲林西螺北上。

爸爸林敬親表示，自己就是選手出身，三個孩子接觸羽球之後不只很喜歡，也都加入學校校隊，平時一家人就會分成兩隊對打，他笑說：「妹妹還小就先當裁判，我們可能比個三戰兩勝，輸的請吃晚餐。」林敬親認為，羽球真的拉近家人彼此關係，不只自己考C級裁判、教練證照，太太是護理師，也為了小孩打羽球去考防護員，一家人都因羽球凝聚在一起。

已經參加五屆的林敬親強調，只要清晨盃有舉辦，就會想繼續參加，且球員來自世界各地，年長的選手也有舞台，是非常好也非常有意義的比賽。

父子組林敬親/林耕輝。 全民羽協提供