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全運會10月台南登場 黃偉哲：再爭取主辦114年全中會

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
體育署到台南市訪視各競賽場館現況。圖／台南市體育局提供
體育署到台南市訪視各競賽場館現況。圖／台南市體育局提供

112年全國運動會將於10月21日至26日在台南登場， 為了持續蓄積體育發展量能，台南市積極爭辦114年全國中等學校運動會，市長黃偉哲期盼能延續承辦全運會的經驗與能量，讓台南小將在家鄉比賽，體育署日前到台南市訪視各競賽場館現況，對於台南推動體育活動給予高度肯定。

黃偉哲表示，台南市睽違16年再度承辦全國運動會，市府團隊以辦喜事的心情籌備賽事，也希望延續承辦全運會的量能，爭取接辦114年全中運，除了充分利用各競賽場館外，也透過承辦賽事持續提升台南市運動場館的軟硬體設備，讓選手有更優質的訓練環境，也能在家鄉比賽，充分發揮地主優勢，把獎牌留在台南。

體育署長鄭世忠感謝台南市對於推展體育運動的用心及付出，全中運是國內最高等級的學生綜合型運動賽會，各競賽場地的品質也攸關選手的安全，未來也將持續協助台南提升各項軟硬體設備，而114年全國大專校院運動會也將由長榮大學承辦，期待屆時市府能與長榮大學整合各方面的賽事籌備量能，讓2場學生綜合型運動賽會在臺南盛大舉行。

體育局長陳良乾表示，為提升選手訓練環境，台南市已經陸續興建各競賽場館，除了將有永大國際標準溜冰場及亞太國際棒球訓練中心成棒球場等2處全新運動場館將於今年落成啟用外，也成功爭取14處競賽場館整建計畫經費1.7億元。

體育局指出，各競賽場館都以最高標準檢視，以永大溜冰場為例，完工後已進行2次選手試滑，並蒐集選手意見改善各項細節，本月也將進行第3次選手試滑，以最謹慎的標準完成驗收，提供選手安全優質的競賽環境，另外市立田徑場目前工程進度也達到78%，預計5月底完工，並取得國際田徑總會認證。

體育署到台南市訪視各競賽場館現況。圖／台南市體育局提供
體育署到台南市訪視各競賽場館現況。圖／台南市體育局提供
體育署到台南市訪視各競賽場館現況。圖／台南市體育局提供
體育署到台南市訪視各競賽場館現況。圖／台南市體育局提供
體育署到台南市訪視各競賽場館現況。圖／台南市體育局提供
體育署到台南市訪視各競賽場館現況。圖／台南市體育局提供

全中運 田徑 體育署

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