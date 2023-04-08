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影／花蓮首場健美健身錦標賽 226位大專好手拚亞洲盃選拔

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
112年度全國大專菁英賽暨亞洲盃健美健身錦標賽國家選手選拔賽在花蓮舉行。圖／中華民國健美健身協會提供
112年度全國大專菁英賽暨亞洲盃健美健身錦標賽國家選手選拔賽在花蓮舉行。圖／中華民國健美健身協會提供

小鮮肉聚集花蓮拚搶IFBB亞洲盃資格，今天在花蓮市舉辦的112年度全國大專菁英賽暨亞洲盃健美健身錦標賽國家選手選拔賽，共有來自全國各大專院校健美健身226位好手同台較勁，展現平時鍛鍊的好身材，讓花蓮民眾看得拍手叫好，直呼過癮。

這是花蓮首次辦理健美健身錦標賽，也讓現場民眾大開眼界，見識到健美小鮮肉、比基尼小姐展現的力與美，鄉親的熱情擠爆中華國小，讓在地居民驚嘆說到這可不是上上健身房就可以練出來，勢必要花上一番苦功，才能讓肌肉有完美表現。

中華民國健美健身協會秘書長陳緯哲表示，這場花蓮難得一見首次舉辦的健美比賽，要感謝花蓮縣長徐榛蔚、委員傅崐萁、理事長汪錦德的全力支持與鼓勵，還有花蓮縣健美委員會主委蕭江宗元對於在地健美健身的熱情推動，讓體育配合觀光創造雙贏效益，也貫徹落實許安進理事長指示的全民愛運動活力擁健康目的。

花蓮縣體育會健美健身委員會顧問安歆澐百忙之中特別出席觀摩賽事，她受訪時提到，目前正積極接受主委蕭江宗元的指導，調整體態朝女子比基尼項目發展，並期許自己未來能夠代表花蓮站上比基尼賽事舞台，為花蓮增添金牌。

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