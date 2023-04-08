女壘／亞洲盃台灣力克菲律賓 確定前進世界盃

台灣女壘代表隊今天在2023亞洲盃銅牌戰中，以10比5戰勝菲律賓，成功拿下世界盃門票。

2023亞洲盃女子壘球賽4月2日至8日在韓國仁川舉行，台灣女壘在先前賽事中一路過關斬將，雖然在7日賽中不敵中國，但仍迅速重振旗鼓，在今天上午決賽成功擊敗菲律賓。

儘管在預賽對上菲律賓時勝出，台灣隊仍未輕敵，首局以一分之差小幅落後，但從第3局起連續穩定得分，並完美封鎖對手攻勢，第6局打完時以5分領先，最終以10比5結束比賽奪勝。

台灣女壘總教練韓幸霖告訴中央社記者，今天二度對上菲律賓，選手的實力都比較穩定發揮，「也比較敢打擊」，與前一天對上中國因為太想贏的「患得患失」相比，狀態好很多，雖然對手先得分，但馬上又追回。

談到這次整體比賽狀況，韓幸霖指出，代表隊3月有10天在日本移地訓練，跟台灣場地一樣都是紅土場地，但這次韓國比賽場地是草皮，發現選手適應上較困難，為了同樣在草皮場地進行的9月杭州亞運，規劃回台後尋找草皮場地進行訓練。

這次亞洲盃前3名隊伍7月將分別前往愛爾蘭、西班牙及義大利進行分組賽，2024年舉行決賽。排名第三的台灣隊將在愛爾蘭對上美國、澳洲等強敵。

韓幸霖說明，代表隊規劃6月20日前往荷蘭、捷克移地訓練，之後直接飛往愛爾蘭比賽，爭奪僅2隊的決賽資格。