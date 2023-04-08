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田徑／美邀請馬皓瑋賽擲出19公尺22 亞運有望衝擊獎牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國男子鉛球好手馬皓瑋。 聯合報系資料照
我國男子鉛球好手馬皓瑋。 聯合報系資料照

我國男子鉛球好手馬皓瑋今天在美國亞特蘭大喬治亞大學舉行的「Spec Towns / Torrin Lawrence邀請賽」中，於男子鉛球決賽於第5次試擲擲出19公尺22的佳績，將自己的歷年第二傑成績18公尺85再往前推進，這成績也讓他有機會在今年亞運會上衝擊獎牌。

馬皓瑋曾在前年全運會上擲出18公尺85的佳績，刷新自己所保持的我國男子鉛球歷年第二傑成績，而去年台灣田徑公開賽他也有18公尺49的表現，將成績穩定的維持在18公尺以上。

而今天馬皓瑋也在美國喬治亞大學舉行的「Spec Towns / Torrin Lawrence邀請賽」中，於男子鉛球決賽登場，並且在第4次試擲就擲出18公尺97的成績，刷新個人最佳紀錄，不過第5擲他更是一口氣將成績推破19公尺大關，來到19公尺22，最終也以該成績拿下金牌。

馬皓瑋也成為繼全國紀錄保持人同時也是他的教練張銘煌後，我國第2位擲破19公尺的男子鉛球選手，且距離張銘煌所保持的全國紀錄20公尺58步步近逼；而19公尺22在過去幾屆亞運會中也都能排上第4名，這也讓今年馬皓瑋有機會在杭州亞運衝擊獎牌。

亞運 喬治 田徑

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