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拳擊／敬禮靈感來自教練與張育成 黃筱雯放眼亞運

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
黃筱雯今天與湯智鈞、王齊麟、李洋一同參與小小英雄運動會開幕式。記者劉肇育／攝影
黃筱雯今天與湯智鈞、王齊麟、李洋一同參與小小英雄運動會開幕式。記者劉肇育／攝影

我國拳擊好手黃筱雯日前在印度新德里舉行的拳擊世錦賽，拿下個人生涯第二面金牌，也釋放了她過去一段時間在國際賽表現不如預期的壓力，她今天在出席中華奧會第一屆中華奧會小小英雄運動會活動時，也談到了這面金牌對於她的意義以及取勝後「敬禮」慶祝的動作靈感來源。

黃筱雯去年世錦賽在首戰就意外落敗，不過今年轉戰印度新德里她改變場上步調，並且一路過關斬將，最終也金牌戰擊敗哥倫比亞老將阿里亞斯（Yeni Arias），繼2019年後再度拿下世錦賽金牌。

談到今年再度在世錦賽奪金，黃筱雯坦言與4年前每場比賽都打得有點慌張有很大的不同，今年則是每場比賽都打得很穩，不過她也直言去年世錦賽在第一場就落敗，加上今年世錦賽前的幾場比賽成績都不如她預期，確實有點壓力，「那時候我跟教練（劉宗泰）討論為什麼怎麼打都輸，並且發現是因為我變得比較敢打後，空檔也變得比較多，讓對手有可趁之機，所以這次比賽我們就改回被動打法，很開心最終能夠奪冠，也找到了比賽的模式。」

對於今年世錦賽取勝後都會在擂台上做出「敬禮」姿勢，黃筱雯直言靈感確實來自於棒球好手張育成和自己愛看棒球的教練，「雖然我平常對棒球沒那麼熟，但真的有被張育成的表現鼓舞到，加上我的教練也很愛看棒球，所以才有這個動作。」

世錦賽 棒球 黃筱雯

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