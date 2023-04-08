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小小英雄運動會開幕 麟洋配打表演賽讚小選手超厲害

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
王齊麟、李洋為第一屆中華奧會小小英雄運動會進行表演賽。記者劉肇育／攝影
王齊麟、李洋為第一屆中華奧會小小英雄運動會進行表演賽。記者劉肇育／攝影

中華奧會於今、明兩天在新北市新莊體育館舉辦第一屆中華奧會小小英雄運動會，針對4至6歲小小運動員打造專屬培訓基地，設置10項運動競賽及體驗項目，中華奧會主席林鴻道就表示，中華奧會除了守護選手、促進運動發展以及作為選手最佳後盾外，更致力於推動「運動從小開始」，希望透過這次運動會的舉辦讓小朋友帶全家人一同參與運動。

今天小小英雄運動會舉行開幕典禮，包括林鴻道、行政院院長陳建仁、教育部次長林騰蛟、體育署署長鄭世忠與新北市長侯友宜都到場參與，並由4位東京奧運奪牌選手羽球「黃金男雙」王齊麟／李洋、射箭湯智鈞、拳擊黃筱雯為大會點燃首屆聖火。

第一屆中華奧會小小英雄運動會有超過600位小朋友共襄盛舉。記者劉肇育／攝影
第一屆中華奧會小小英雄運動會有超過600位小朋友共襄盛舉。記者劉肇育／攝影

這次運動會共設置田徑、跆拳道、羽球、體操、足球、槌球、射箭、桌球、舉重、劍道等10項運動競賽及體驗項目，共有600位小小選手共襄盛舉，開幕儀式後也由「黃金男雙」王齊麟／李洋與小選手進行羽球雙打表演賽，為運動會揭開序幕。

對於親自下場與小朋友合作雙打表演賽，李洋就表示確實有一種傳承的感覺，還誇讚參與表演賽的小朋友比他們同年紀時還厲害，「畢竟他們還小，就像我們小時候也是從不會打到慢慢學會，最後變成興趣到愛好，這都是要從小開始培養。這次運動會給小朋友更早嘗試各項運動的機會，能夠從中找到自己喜歡的，不一定要成為專項，但可以成為他們的愛好。」

射箭國手湯智鈞今天更是看到自己的母校育全幼兒園一同參與這項運動，讓他覺得意義非凡，而剛在世錦賽拿下金牌的拳擊好手黃筱雯也說：「看到小朋友這樣運動真的覺得很可愛，我這個年紀的時候雖然還沒開始接觸運動，但阿公、阿嬤也說我總是活蹦亂跳，之後也陸續有在運動會參與大隊接力和躲避球比賽等運動。」

羽球 李洋 湯智鈞

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