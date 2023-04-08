羽球／對手退賽 李哲輝、楊博軒晉奧爾良大師賽4強

台灣男雙組合李哲輝與楊博軒因奧爾良羽球大師賽8強賽對手、法國組合馬約與維勒格退賽，兩人兵不血刃、直接晉級4強，將與中國組合陳柏陽與劉毅爭奪決賽門票。

世界排名第23的李哲輝與楊博軒本季曾攜手闖進超級300系列德國公開賽4強，本週征戰法國奧爾良舉行的奧爾良羽球大師賽，前2輪都以直落二過關，挺進8強，包括次輪擊敗同樣來自台灣的蘇敬恒與葉宏蔚。

李哲輝與楊博軒男雙8強賽原訂出戰法國組合馬約（Julien Maio）與維勒格（William Villeger），拜對手退賽所賜，台灣組合免戰挺進4強，將與台灣混雙組合葉宏蔚與李佳馨分頭出擊、爭取決賽入場券。

其中，李哲輝與楊博軒4強賽對手，是由資格賽晉級的中國組合陳柏陽與劉毅，兩組人馬將展開生涯首度對決。

另外，台灣男單好手戚又仁，8強賽則以18比21、18比21不敵印度選手拉賈瓦特（Priyanshu Rajawat），無緣晉級。