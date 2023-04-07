羽球／奧爾良羽球大師賽 台灣混雙葉宏蔚、李佳馨晉4強

在法國舉行的超級300奧爾良羽球大師賽今天進行各組8強賽，台灣混雙組合葉宏蔚與李佳馨，以21比17、21比13擊敗印尼組合，順利闖進最終4強。

世界排名第25的葉宏蔚、李佳馨，對上世界排名第48名的印尼組合溫妮（Winny Oktavina Kandow）、薩納維（Amri Syahnawi）。賽前雙方在去年6月的德國波昂國際系列賽交手過1次，當時由印尼組合獲勝。

今天首局前段，雙方經歷5度平手，但台灣組合在7比7時連得4分，率先以11比7進入技術暫停。短暫休息後，葉宏蔚、李佳馨一直維持領先優勢，最多以17比11領先，順利收下首局勝利。

第2局前段，葉宏蔚和李佳馨以4比6落後，但隨後連得7分超前比數，雖然對手又連得2分，幸好台灣組合再連得4分拉開比數，也澆熄對手反撲氣焰，順利直落二搶下4強門票。

葉宏蔚和李佳馨今年狀況不錯，扣除亞洲羽球團體錦標賽外，共參加了6場國際賽，其中在瑞士羽球公開賽打進4強，全英羽球賽闖進16強，這場賽事也再度闖進4強。