快訊

房市警訊再現？去年台灣出生人數再創新低 惟建築存量逆勢增3%

羽球／奧爾良羽球大師賽 台灣混雙葉宏蔚、李佳馨晉4強

中央社／ 台北7日電
李佳馨（左）與葉宏蔚。 報系資料照
李佳馨（左）與葉宏蔚。 報系資料照

在法國舉行的超級300奧爾良羽球大師賽今天進行各組8強賽，台灣混雙組合葉宏蔚與李佳馨，以21比17、21比13擊敗印尼組合，順利闖進最終4強。

世界排名第25的葉宏蔚、李佳馨，對上世界排名第48名的印尼組合溫妮（Winny Oktavina Kandow）、薩納維（Amri Syahnawi）。賽前雙方在去年6月的德國波昂國際系列賽交手過1次，當時由印尼組合獲勝。

今天首局前段，雙方經歷5度平手，但台灣組合在7比7時連得4分，率先以11比7進入技術暫停。短暫休息後，葉宏蔚、李佳馨一直維持領先優勢，最多以17比11領先，順利收下首局勝利。

第2局前段，葉宏蔚和李佳馨以4比6落後，但隨後連得7分超前比數，雖然對手又連得2分，幸好台灣組合再連得4分拉開比數，也澆熄對手反撲氣焰，順利直落二搶下4強門票。

葉宏蔚和李佳馨今年狀況不錯，扣除亞洲羽球團體錦標賽外，共參加了6場國際賽，其中在瑞士羽球公開賽打進4強，全英羽球賽闖進16強，這場賽事也再度闖進4強。

羽球

延伸閱讀

羽球／奧爾良大師賽 台灣混雙擊退第5種子晉8強

瑞士羽賽／黃智勇退賽 周天成晉級4強將強碰安賽龍

羽球／瑞士公開賽 女雙台灣內戰李佳馨、鄧淳薫晉8強

羽球／瑞士賽 周天成、王子維男單首輪上演台灣內戰

相關新聞

羽球／奧爾良羽球大師賽 台灣混雙葉宏蔚、李佳馨晉4強

在法國舉行的超級300奧爾良羽球大師賽今天進行各組8強賽，台灣混雙組合葉宏蔚與李佳馨，以21比17、21比13擊敗印尼組...

UVL／中正、高師大搶下女子組4強門票

111學年度大專排球聯賽（UVL）公開一級的6強決賽，今天率先登場的女子組賽事，中正大學和高雄師大，都順利以直落三擊敗對...

羽球／選手以外 清晨盃無悔付出的身影

由中華民國全民羽球發展協會主辦的清晨盃，至今走過半個世紀，除了選手每年積極投入，場邊還有許多默默付出、努力的背影，他們也是撐起比賽的核心之一。 清晨盃以推廣全民羽球為宗旨，鼓勵家庭一同投入羽球運

跆拳道／世大運品勢培訓選手巫若瑄 突破身體障礙綻放生命能量

就讀非體育科班、出身熱愛運動家庭的跆拳國手巫若瑄，雖然因為國中時的一場意外、使他失去了身體的平衡，但她憑著自己的堅持與努力，克服了身體的障礙，持續朝自己的夢想前進，多次為國爭光，在賽場上散發著生命的光

女壘／亞洲盃中華不敵中國 8日與菲律賓爭銅

中華女壘代表隊今天在2023亞洲盃以1比11不敵中國隊，與決賽擦肩而過，明天將與菲律賓隊爭奪銅牌

UVL／延用挑戰系統輔助判決 6強決賽今天登場

繼大專校院籃球、棒球、足球、壘球等各級組冠軍陸續出爐後，111學年度UVL大專校院排球聯賽公開一級決賽今天壓軸登場，因應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦