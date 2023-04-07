UVL／中正、高師大搶下女子組4強門票

111學年度大專排球聯賽（UVL）公開一級的6強決賽，今天率先登場的女子組賽事，中正大學和高雄師大，都順利以直落三擊敗對手，如願搶下4強門票。

上個月進行的UVL女子組複賽，台灣師大、台北市大和高雄師大戰績同為10勝1負，比較積分後，北市大排第1、台師大排第2、高師大第3，台北商大和中正大學分居4、5，首度升上一級的國立體大第6。

依照賽制，今天6強先進行第3對第6、第4對第5之爭，至於排名1、2的北市大和台師大則取得種子，直接晉級4強。

上個賽季首闖4強寫下校史最佳紀錄的中正大學，今天再以25比22、25比22、25比19直落三擊敗台北商大，其中洪嬿筑、洪秀慈都拿下全隊最高的12分，中正大學明天將對上北市大。

中正大學執行教練林明輝接受主辦單位訪問表示：「球隊過去一直都有做情蒐，只不過以往都是教練團錄好影片，放給選手看一起討論，但今年決賽前作了項突破性嘗試，讓選手自己剪輯影片。」

對於這個新「功課」，洪嬿筑坦言不輕鬆。她說：「先別說剪輯影片，光是看影片就要花幾個小時，不過我一點也不覺得累，因為我很想贏！而且一再回放影片和剪輯過程，讓我記憶更鮮明、更深刻，在球場上面對對手時更從容。」

至於連2屆獲得第3的高師大對上國體大，頭號戰將劉雙菱攻防出色獨得19分，其中攻擊得14分、攔網得1分、發球得4分，率隊以25比20、25比12、25比13輕取國立體大，連3年晉4強，明天將對上台師大。