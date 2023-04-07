競技疊杯世界盃錦標賽桃園奪親子金銀牌 刷新世界紀錄

中華競技疊杯運動推廣協會表示，今年派出30名選手昨天前往新加坡參加「2023競技疊杯世界盃錦標賽」，今天傳捷報，桃園市的選手率先傳捷報並刷新世界紀錄。

桃園市龜山區文欣國小施玟圻跟爸爸施俊宏合作默契十足，在雙人CYCLE10歲以下親子組，為臺灣拿下第1面金牌，並以決賽成績8.836秒，再次刷新父女自己保持的原世界紀錄9.518秒。

獲銀牌組合的選手同樣是中華隊，來自桃園市大華國小10歲的莊予琋，目前是9至10歲女子組個人3項世界紀錄保持人，今天和媽媽邱淑玲在「雙人CYCLE 10歲以下親子組」僅以1.128秒些微差距落後施玟圻父女檔，屈居亞軍。

中華競技疊杯運動推廣協會表示，今年世界盃「10歲以下雙人cycle親子組」競爭非常激烈，共有23組選手參賽，僅取前5強，台灣派出3組選手全部得到名次，就讀金門縣中正國小的俞景仁（8歲）和爸爸俞紹揚拿下第5名。