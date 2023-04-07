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競技疊杯世界盃錦標賽桃園奪親子金銀牌 刷新世界紀錄

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市龜山區文欣國小施玟圻跟爸爸施俊宏合作默契十足，一氣呵成奪金。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
桃園市龜山區文欣國小施玟圻跟爸爸施俊宏合作默契十足，一氣呵成奪金。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供

中華競技疊杯運動推廣協會表示，今年派出30名選手昨天前往新加坡參加「2023競技疊杯世界盃錦標賽」，今天傳捷報，桃園市的選手率先傳捷報並刷新世界紀錄。

桃園市龜山區文欣國小施玟圻跟爸爸施俊宏合作默契十足，在雙人CYCLE10歲以下親子組，為臺灣拿下第1面金牌，並以決賽成績8.836秒，再次刷新父女自己保持的原世界紀錄9.518秒。

獲銀牌組合的選手同樣是中華隊，來自桃園市大華國小10歲的莊予琋，目前是9至10歲女子組個人3項世界紀錄保持人，今天和媽媽邱淑玲在「雙人CYCLE 10歲以下親子組」僅以1.128秒些微差距落後施玟圻父女檔，屈居亞軍。

中華競技疊杯運動推廣協會表示，今年世界盃「10歲以下雙人cycle親子組」競爭非常激烈，共有23組選手參賽，僅取前5強，台灣派出3組選手全部得到名次，就讀金門縣中正國小的俞景仁（8歲）和爸爸俞紹揚拿下第5名。

競技疊杯世界盃錦標賽賽程4月7日至9日在新加坡，選手包括台灣、新加坡、馬來西亞、澳大利亞、日本、韓國、泰國、菲律賓、香港、中國、蒙古、美國、加拿大、英國、丹麥、瑞士、德國共17國家（城市）、370名選手角逐獎項。

桃園市文欣國小施玟圻跟爸爸施俊宏合作拿下金牌，還破自己保持的世界紀錄。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
桃園市文欣國小施玟圻跟爸爸施俊宏合作拿下金牌，還破自己保持的世界紀錄。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供

中華隊

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