羽球／選手以外 清晨盃無悔付出的身影

由中華民國全民羽球發展協會主辦的清晨盃，至今走過半個世紀，除了選手每年積極投入，場邊還有許多默默付出、努力的背影，他們也是撐起比賽的核心之一。

清晨盃以推廣全民羽球為宗旨，鼓勵家庭一同投入羽球運動，不只大人帶動孩童，也有家長為支持孩子來認識羽球。清晨盃競賽紀錄組組長吳麗華就是其中之一，因為看兒女比賽時常不了解規則，決定自己買書鑽研相關知識，精益求精，又參加裁判講習考取證照，從裁判一路到競賽組，就這樣投入清晨盃超過30年。

「競賽組壓力很大，要很小心謹慎，對選手的應對跟服務也要很好。」吳麗華說，因為清晨盃的賽程量大、組別又分很細，賽程安排就相對複雜，除了要避免同國家選手對打，有時也會有選手特別要求必須避開的時段，加上場次非常多，如果球員跨組比賽，會有卡場的狀況，就要隨時聯繫另場地的競賽組，避免選手無故被迫棄權，「做競賽就是服務，也是主辦的門面，盡可能讓比賽圓滿。」

特別的是，早期的賽程表、計分板都必須由吳麗華親手填寫，耗費大量時間，但她在一次國際賽看見國外單位將紙本電子化，回台也著手進行改變，她說：「一定要一直進步的啊！」只是電子化也帶來一些問題，年輕人熟悉科技產品，但因為工作沒辦法全職做競賽，年紀大的又不太會操作電腦，訓練人員變得稍微困難一點。

儘管一路走來辛苦，吳麗華還是甘之如飴，因為全家都很投入，不只孩子會來參賽，先生擔任裁判有時也會參賽，現在兒子也加入競賽組的行列，因為羽球，全家人關係更緊密，充分展現清晨盃促進家庭和諧的初衷。

台日交流事務長謝卉俐是我國羽球女單好手白驍馬及白馭珀的媽媽，談起清晨盃的回憶，她笑說，是二十年前第一次與女兒參賽就擊敗國手，最後還拿到親子組亞軍，這也是她唯一一次參賽經驗，後來都以裁判身份出現在球場。

不過從裁判轉任台日事務的契機，謝卉俐透露，是擔任裁判的時候，因為懂日文跟日籍選手聊天，就被當時負責台日事務的賴聯旺找來協助，無論是跟日方的信件交流、文件處理，都在賴聯旺身邊學習，直到四年前賴聯旺退休，謝卉俐就接手這份工作。

這二十年謝卉俐沒有間斷過清晨盃的服務，在場邊有時間也會幫日籍選手拍拍照片，傳給他們留念，她說：「一年就這一次，可以幫忙很多日籍選手，又可以跟他們交朋友，每次碰面都很開心打招呼，就感覺很棒。」

裁判長張文蔚長期在羽壇服務，歷史悠久的清晨盃也是之一，但他坦言舉辦這個比賽不容易，很多細節要注意。他也分享印象深刻的經驗，「過去曾有不是夫妻的來報名夫妻組，或是甲組的選手報名一般組，這樣對一般組選手來講比較不公平。」也因為這樣，競賽規程不斷調整，發展越來越完整，向正規的國際賽事規格看齊，身份認定也更嚴格。

清晨盃雖是業餘賽事，但也創立專業組，現役甲組選手或是已經退休、曾有甲組身份的球員都能參與這場盛宴，因為許多賽事都規定有甲組身份不得參賽，球員少了許多交流機會，也因此清晨盃成為另一個甲組球員舞台。

張文蔚投身清晨盃二十餘年，樂見賽事規模擴大，他表示，過去許多參賽球員是較年長的，但現在有越來越多年輕球員也會參與，「有向下發展、傳承的味道，是非常好的現象。」他開心地說，能參與其中感到很光榮，自己現在最大的任務就是傳承經驗給其他年輕裁判，幫助清晨盃發展得更好。

台日交流事務長謝卉俐。 全民羽協提供