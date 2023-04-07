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女壘／亞洲盃中華不敵中國 8日與菲律賓爭銅

中央社／ 仁川7日專電
中華女壘隊不敵中國隊。 中央社
中華女壘隊不敵中國隊。 中央社

中華女壘代表隊今天在2023亞洲盃以1比11不敵中國隊，與決賽擦肩而過，明天將與菲律賓隊爭奪銅牌。

2023亞洲盃女子壘球賽4月2日至8日在韓國仁川舉行，中華女壘在先前賽事中一路過關斬將，以6勝1敗佳績在預賽排名第3，今天與中國隊爭奪決賽門票。

中華隊第一局下就由第二棒林鳳珍率先衝上3壘，在第三棒陳家宜助攻下先馳得點，以1比0領先至第4局；可惜中國隊在5局上拿下2分，7局打線爆發一口氣拿下9分，最終以10分之差獲勝。

同時進行的日本對菲律賓賽事則由日本勝出，8日中午將與中國爭奪冠亞軍。

中華隊教練東昀錡向中央社表示，今天中國隊在第5局擊出一個落在投手和一壘手中間衝突區的球，中華隊守備開始有點混亂，「加上對方做了很多小球、選手腳程也很快，我們處理的時機太慢」，導致後面長打球一連串失分。

東昀錡說，中華女壘在上屆亞洲盃奪銀，加上這次是首位女性總教練韓幸霖領軍，當然期待能有個比較好的開始，希望可以爭冠、贏中國隊，但這次最大任務還是取得世界盃門票，「明天對菲律賓會是關鍵」。

東昀錡轉述，韓幸霖勉勵選手「過去就過去了」，還有新的比賽，可以有更好的表現，希望選手調整好心態面對明天比賽。

中華隊之前在預賽中對上菲律賓時以5比0勝出，東昀錡說，菲律賓選手的球質都不錯，明天在打擊上如果可以先大量搶下分數，比賽應該會比較明朗，因此預計以強攻搭配戰術，儘早將比數拉開。

這次亞洲盃前三名隊伍將獲得7月世界盃門票，分別前往愛爾蘭、西班牙及義大利進行分組賽，總決賽將於2024年在義大利舉行。

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