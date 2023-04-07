UVL／延用挑戰系統輔助判決 6強決賽今天登場

繼大專校院籃球、棒球、足球、壘球等各級組冠軍陸續出爐後，111學年度UVL大專校院排球聯賽公開一級決賽今天壓軸登場，因應競賽強度激升，本次賽事延續使用挑戰系統輔助判決，提升判決公平性。

UVL男女六強於今天至9日在中原大學進行最終對戰，由複賽成績排序，3至6名率先進行交叉對戰，勝者晉級四強，次日5至6名結束後，首日獲勝隊伍將迎戰一二號種子，本周日則進行男女季軍及冠軍賽。

本次賽事有男子組中原大學及女子組北市大學，兩隊摩拳擦掌尋求連霸，另有台灣師大曾締造女子隊7連霸、男子隊13連霸的輝煌紀錄，卻於109學年度雙雙失利，今年虎視眈眈，力拼重返榮耀，賽事精彩可期。

男生組賽事部分，除上屆六強班底彰化師大、中原大學、台灣師大、國北教大與陽明交大順利晉級外，還有今年重返決賽舞台的台灣體大。去年寫下隊史最佳成績的中原大學，今年將挑戰衛冕王座，再創佳績，而台灣師大以複賽11連勝的不敗之姿，將成為中原大學連霸的最大阻礙。

女子組台北市大、台灣師大、中正大學、高雄師大、台北商大亦為上屆六強班底，另有去年在公開二級奪冠的台灣體大，躋身一級戰場。台北市大從107學年度連3年在冠軍賽對戰台灣師大，109學年度終於如願奪下冠軍金盃，本次直指冠軍寶座，力拼隊史首次三連霸紀錄。

大專校院排球聯賽為目前國內大專校院最高級別的排球聯賽，且排球運動在校園內相當盛行，近年來不僅參與人數逐年增加，賽事的關注度更是與日俱進，110學年度的男女冠軍賽直播觀看次數更達26萬人次。本次賽事有12支球隊力求突破、創造佳績，4月7日到9日決賽一連3天賽事，YouTube頻道SSUtv將全程提供網路直播，並配合緯來體育台電視轉播同步呈現精采賽事，體育署邀請民眾一同感受精采與熱血的大專校院排球聯賽，為心中所屬學校及球員加油。