全中運將在新竹縣登場 楊文科：集中全力辦好賽事

112年全中運將在22日至27日登場，新竹縣府今上午舉辦賽前記者會，邀請全中運代言人奧運射箭國手林佳恩、多名選手等到場，縣長楊文科表示距離新竹縣上次舉辦全中運已相隔50年，如今新竹縣也集中全力，務必將賽事辦得盡善盡美。

楊文科指出，新竹縣上次辦省中運，即全中運前身是民國63年，最後一次辦全國性賽事則是在民國66年的區運會，時任行政院長的蔣經國當時還曾親至新竹，由前縣長林保仁陪同，楊文科當時也曾參與，因此印象深刻，新竹地區如今睽違50年再辦全中運、睽違47年再辦全國性賽事，是地方一大盛事。

楊文科表示，全中運聖火已在全國各地傳遞，屆時全中運將有超過2萬名選手、教師、親友到場，邀請鄉親、全國民眾共襄盛舉，而22日選手之夜將有令人耳目一新的演出，他也相信新竹縣的選手一定突破去年16金、14銀、29銅的紀錄，會再創佳績。

楊文科說，此次全中運有將近200位的企業、鄉親贊助支持，以及全中運5個部門、各級學校校長及教師的努力，他們全力以赴的精神令人感動。

今天上午賽前記者會上，由竹東高中熱舞社的學生帶來開場表演，象徵青少年的活力與熱情；林佳恩表示，很榮幸受邀擔任代言人，也期許選手在賽場上充分發揮，在新竹的熱情加持下，奪得佳績，她肯定在地選手會有地主優勢，優勢指的是人情與親友，會更有力量。