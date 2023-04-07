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全國EMBA高爾夫球聯誼賽今開打 中華奧會副主席蔡家福主持開球

聯合新聞網／ 綜合報導
中華奧會副主席蔡家福主持開球並致辭。主辦單位提供
中華奧會副主席蔡家福主持開球並致辭。主辦單位提供

2023第20屆全EMBA高爾夫球聯誼賽於4月7日（週五）在台北高爾夫球場正式揮桿開打。主辦單位RRU加拿大皇家大學MBA高球會，賽事團隊經歷5多月緊鑼密鼓籌備，全國報名參賽達30所學校，各校參賽高手414位群聚一堂，中華奧會副主席也是RRU校友創會會長蔡家福今天主持開球，他在致辭時勉勵選手要有運動家精神，並仿效潘政琮在東京奧運延長賽贏得銅牌的毅力。

此次活動還邀請TLPGA台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞、TLPGA台灣女子職業高爾夫協會秘書長李明澐、曾任中華民國高爾夫協會裁判及法規委員會委員傅祖健老師及PGA教練何昊青老師也參與，公益贊助單位台灣黑熊高爾夫球隊迪秧教練領隊出席活動。

主辦會長陳沛奇表示，籌備過程雖艱辛，但由於團隊合作精神與默契，才有辦法在如此緊湊的時間裡得到各大院校支持與參與，參與者比預期超出許多，感謝團隊幹部委員會張水美榮譽總召、RRUGT游鎵瑋副會長、劉裕民總幹事、林盛雄副總幹事、李立民副總幹事、蔡仁發輔導會長、公關媒體的高麗惠及李惠娟的付出！更感謝各界企業主、RRU學長姐們的贊助支持與鼓勵，期待比賽時每位參賽者都能表現出最佳的成績，把現場由新濠建設提供一桿進洞最大獎賓士車開會回家！

在比賽之餘，現場報到處設有愛心公益由V+富鐿高爾夫球贊助公益品、吃喝玩樂養生等攤位支持、「香腸世家」胖卡車提供選手香腸；尚格實業、吉拉雪莉 總代理商提供威士忌；生達集團養身保健品；Simurg達紡企業、台灣出品的高爾夫球衣、咖啡補給站飲料及薩加數位音樂學院等，現場熱鬧滾滾，讓賽事活動過程增色不少。

球賽開打盛況。主辦單位提供
球賽開打盛況。主辦單位提供

中華奧會副主席蔡家福(中)與TLPGA會長劉依貞(右)、秘書長李明澐(左)。主辦單位提供
中華奧會副主席蔡家福(中)與TLPGA會長劉依貞(右)、秘書長李明澐(左)。主辦單位提供

新濠建設提供大會賓士車做為一桿進洞獎。主辦單位提供
新濠建設提供大會賓士車做為一桿進洞獎。主辦單位提供

團隊 東京奧運 台灣黑熊

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