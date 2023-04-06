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羽球／奧爾良大師賽 台灣混雙擊退第5種子晉8強

中央社／ 台北6日電
李佳馨（左）與葉宏蔚。 報系資料照
李佳馨（左）與葉宏蔚。 報系資料照

在法國舉行的超級300奧爾良羽球大師賽，今天登場的16強賽事，台灣混雙組合葉宏蔚、李佳馨，以2比1的局數擊敗丹麥第5種子組合順利闖進8強。

世界排名第25的葉宏蔚和李佳馨今天面對世界排名第17的克利斯提安森（Mathias Christiansen）博爾（Alexandra Boje），雙方是生涯首度交手。

台灣組合首局從4比4平手後，就逐漸拉開比數，最多一度以16比10領先，順利以21比16收下首局；第2局葉宏蔚、李佳馨，克服最多11比16的落後，追成17比17，甚至還一度以21比20搶下賽末點，無奈被對手連得3分，反以21比23讓出第2局。

來到決勝第3局，葉宏蔚和李佳馨一度以9比3大幅領先，但對手並未放棄，一度追成14比13，幸好台灣組合及時站穩陣腳，連得3分稍稍拉開差距，最終就以21比15拿下第3局和比賽勝利。

至於台灣男單小將戚又仁，面對印度的曼朱納特（Mithun Manjunath），以21比15、21比19，繼去年9月的越南公開賽後，再度直落2擊敗對手，戚又仁也順利挺進8強。

至於女單好手宋碩芸，面對丹麥好手、世界第21名的傑克絲菲德（Line Højmark Kjaersfeldt），不幸先盛後衰，以21比19、16比21、14比21落敗。

羽球

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