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羽球／清晨盃熱鬧開打 各國選手享受「以球會友」的樂趣

聯合新聞網／ 綜合報導
日本選手。 全民羽協提供
日本選手。 全民羽協提供

自1972年開辦的「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」，過往總是吸引上千位國內外羽球愛好者報名參賽，但受新冠疫情影響，已經三年沒有海外選手參與。隨著各國國門開放，今年第51屆清晨盃，有來自日本、韓國、香港、澳門、馬來西亞、新加波、泰國、汶萊、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等地的選手們，一同齊聚台北體育館，享受「以球會友」的快樂！

清晨盃邁入第51年，不乏有經驗豐富的球友。來自日本大阪的婦女羽球聯盟副會長土肥昌代，在台灣「羽球之父」吳文達任職羽協理事長時就與清晨盃結緣。她表示，1995年大阪婦女聯盟首次舉辦國際親善盃，吳文達先生帶領兩支隊伍參賽，從那年開始雙方就會互相參賽交流。

「清晨盃很特別的是，參賽年齡層很廣，分組也很多元，像親子組、夫妻組、120歲組等等。」土肥昌代透露，不只會透過參賽來看看台灣舉辦比賽的優點，且每年來台灣都可以感受到越來越國際化，生活環境也一直在進步，都是可以互相學習的地方。

「第一、二年可能是純粹來打球，但接下來是想見朋友，每次來有老朋友，還能認識新朋友，『人很重要。』」劉偉正今年68歲、來自美國南加州洛杉磯，超過二十年的參賽經歷，在這裡他結交不少好友，也讓清晨盃成為每年固定相聚的地點。

劉偉正也強調，即使因疫情有三年未參賽，這次的感覺仍與以往相同，「來這邊總是很享受，尤其主辦單位無論是理事長一家人、工作人員、接待人員等等都很一致的感覺，相信繼續傳承下去一定可以越來越好。」

不只選手們年年期待，新加坡領隊沈振全自2002年接觸清晨盃後，每年帶隊來參賽，自己也會下場跟各國好手切磋，他開心地說：「這裡比賽你不需要是專家，對業餘羽球的精神來說是很好的。」不過能這麼熱愛羽球，他表示因為過去在軍隊裡就是羽毛球教練，還打趣形容「羽毛球就在血液裡面。」

今年新加坡有將近100位球員共襄盛舉，他也跟球員強調，「要打得高興。」並把握機會到台灣各城市旅遊，他更開心表示，自己只剩下台東還沒插旗了！

從香港來的吳鳳珍，則是因為自己喜歡打比賽，已經參加五年多。不過她透露，這次相隔三年要參賽，有點緊張也有點興奮，還是很期待跟各國選手交流不一樣的打法。馬來西亞怡保隊的陳展豪也不約而同表示，透過清晨盃可以認識各國球友，平時都會用社群媒體聯繫，但可以實際碰面「真的非常高興！」

新加坡選手。 全民羽協提供
新加坡選手。 全民羽協提供

馬來西亞選手。 全民羽協提供
馬來西亞選手。 全民羽協提供

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