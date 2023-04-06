拳擊／林郁婷再次檢測結果出爐 體育署暫不公布結果近期進行會談

我國拳擊女將林郁婷日前在世錦賽因為性別生化指數異常，原本到手的銅牌遭到取消，返國後體育署也協助林郁婷再次進行檢測，而今天體育署專門委員盧淑姿表示，林郁婷的檢測報告已經出爐，不過攸關個資問題，目前已經與選手聯繫，將來到署內進行詳談。

盧淑姿指出，林郁婷返台後的再次檢測結果已經出爐，不過由於內容涉及個資，只能由選手本人拿到，目前也已經和選手聯繫，希望近期能來到署內進行詳談，如果有進一步說明，也會第一時間讓外界知道。

不過對於外界擔憂林郁婷這次的檢測是否與用藥有關，盧淑姿則強調此次檢測絕對和禁藥無關，這點必須向社會大眾說明，後續在和林郁婷碰面後，也會針對是否申訴一事，分析狀況讓選手了解，如果選手願意透露相關檢測結果，署內才能針對結果細節給出意見。