快訊

民眾怨台南旅遊2天1夜噴1.3萬 南市觀旅局研判買貴是「這原因」

金管會證實：4家產險資本嚴重不足 今年得再增資

馬英九參觀上海四行倉庫 聽到楊惠敏冒險送國旗歷史「激動鼓掌」

保障身心障礙國民運動權 體育署首推線上增能課程

中央社／ 台北6日電
體育署保障身心障礙國民運動權，首推線上增能課程 (中為教育部體育署林哲宏副署長、右為全民運動組呂忠仁組長、左為杜世娟科長)。 體育署提供
體育署保障身心障礙國民運動權，首推線上增能課程 (中為教育部體育署林哲宏副署長、右為全民運動組呂忠仁組長、左為杜世娟科長)。 體育署提供

為保障身心障礙國民運動權，體育署首度推出18堂「身心障礙運動指導者暨相關專業人員線上增能課程」，邀請4大類人員線上學習，共同維護身障者的運動權益。

依據「身心障礙者權利公約（CRPD）」第30條規範，政府應鼓勵與推廣身心障礙者參與主流體育活動，確保身心障礙者有機會組織、發展及參與身心障礙者特殊體育活動。

體育署邀請了醫學、特殊教育、適應體育、體育運動等專業師資，並由中華帕拉林匹克總會、中華民國聽障者體育運動協會、中華民國智障者體育運動協會及中華運動禁藥防制基金會協力製作這次的線上課程。

體育署全民運動組組長呂忠仁在接受中央社訪問時說：「這次推出的線上課程，主要是希望各體育專業人員、運動教練、教師，以及有興趣的行政人員4大類的人，能夠一起來上課，增加自己對於幫助身心障礙者運動的專業知識和技能。」

這不但是體育署首度製作身心障礙運動指導線上增能課程，也特地邀請台灣輪椅籃球國家隊隊長呂駿逸參與課程製作。

呂駿逸也透過錄製的影片提到：「自從發生車禍意外後，為了要活下去，就投入大量的熱情在運動上，這次透過自身運動重返競技舞台的經驗，要跟大家說，身心障礙者也是能靠著運動活出一片天。」

體育署

延伸閱讀

國小球隊教練校內擁吻小六女生 帶至公園車內性侵 賠償金額出爐

桃園寶貝潛能中心新莊園 年服務2.4萬人次身心障礙者

多門診病友藥多副作用多 部桃身心障礙門診省時、省藥

足球／綠委籲青足聯賽不能斷 體育署：足協提計畫會協助

相關新聞

拳擊／林郁婷再次檢測結果出爐 體育署暫不公布結果近期進行會談

我國拳擊女將林郁婷日前在世錦賽因為性別生化指數異常，原本到手的銅牌遭到取消，返國後體育署也協助林郁婷再次進行檢測，而今天...

保障身心障礙國民運動權 體育署首推線上增能課程

為保障身心障礙國民運動權，體育署首度推出18堂「身心障礙運動指導者暨相關專業人員線上增能課程」，邀請4大類人員線上學習，...

足球／台中市足球深耕計畫邁入第4年 累計2萬兒童參與

台中市力推兒童運動發展，率全國之先推動「足球深耕計畫」，截至今年已邁入第4年，累計至今已達2萬人次兒童參與足球運動，並持...

拳擊／環球腰帶拳王賽利育哲抗強敵 盼為台灣選手引路

去年1月參加WBC Asia銀腰帶冠軍賽失利後，一度相當懊悔的我國拳擊好手利育哲，在10月前往日本參賽並取勝後重拾信心，...

自由車／何彥誼挑戰職業賽 9日赴西班牙培訓

宜蘭培訓隊自由車選手何彥誼國中開始練車，民國110年父親因病去世，更加努力練習，去年獲得捷安特台灣潛力選手培訓計畫名額，...

女足／奧運資格賽旗開得勝 中華隊5：1大勝黎巴嫩

中華隊征戰2024巴黎奧運資格賽第一輪賽事傳回捷報，雖開賽先落後，但連追帶趕追回4顆進球，張愫心和隊長丁旗更有「梅開二度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦