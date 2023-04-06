保障身心障礙國民運動權 體育署首推線上增能課程

為保障身心障礙國民運動權，體育署首度推出18堂「身心障礙運動指導者暨相關專業人員線上增能課程」，邀請4大類人員線上學習，共同維護身障者的運動權益。

依據「身心障礙者權利公約（CRPD）」第30條規範，政府應鼓勵與推廣身心障礙者參與主流體育活動，確保身心障礙者有機會組織、發展及參與身心障礙者特殊體育活動。

體育署邀請了醫學、特殊教育、適應體育、體育運動等專業師資，並由中華帕拉林匹克總會、中華民國聽障者體育運動協會、中華民國智障者體育運動協會及中華運動禁藥防制基金會協力製作這次的線上課程。

體育署全民運動組組長呂忠仁在接受中央社訪問時說：「這次推出的線上課程，主要是希望各體育專業人員、運動教練、教師，以及有興趣的行政人員4大類的人，能夠一起來上課，增加自己對於幫助身心障礙者運動的專業知識和技能。」

這不但是體育署首度製作身心障礙運動指導線上增能課程，也特地邀請台灣輪椅籃球國家隊隊長呂駿逸參與課程製作。

呂駿逸也透過錄製的影片提到：「自從發生車禍意外後，為了要活下去，就投入大量的熱情在運動上，這次透過自身運動重返競技舞台的經驗，要跟大家說，身心障礙者也是能靠著運動活出一片天。」