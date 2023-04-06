足球／台中市足球深耕計畫邁入第4年 累計2萬兒童參與

台中市力推兒童運動發展，率全國之先推動「足球深耕計畫」，截至今年已邁入第4年，累計至今已達2萬人次兒童參與足球運動，並持續前進台中29個行政區進行幼兒足球教學，吸引親子熱烈參與，廣受喜愛。台中市運動局局長李昱叡表示，感謝各界踴躍響應迷你足球課程報名，此計畫深受基層好評，未來市府仍持續培育台中基層足球人才。

李昱叡指出，市長盧秀燕上任後，台中首度引進迷你足球運動，目前台中地區足球團隊約達200支隊伍，足球人口已經超過萬餘人，為使足球持續向下扎根，運動局與中華民國校園社區運動聯盟協會合作推動「足球深耕計畫」，今年3月啟動「指導員共識營研習」，聘請中華民國迷你足球協會講師教授專業足球，培育近30位擁有豐富經驗的指導員，厚實足球教師教學知能，並透過學制課程培養幼童對足球的基礎認識，透過足球運動交流搭建友誼的橋樑，擴大幼童足球運動人口。

李昱叡說明，台中市連年舉辦「國民小學迷你足球賽」、「國小足球世界盃」、「安聯小小世界盃」、「台中女子足球節」、「市長盃足球錦標賽」等多項多元化賽事，培養幼童對足球的興趣，並持續促進幼兒參與、帶動基層運動風氣，打造台中成為足球友善運動城市。

盧秀燕表示，孩子不但是城市的象徵；更是國家的未來，因此從上任後便積極推動兒童運動並向下扎根，而足球運動即是發展的重點運動之一，希望兒童參與學習足球運動並健康快樂的成長。能夠在台中推動迷你足球從無到有進而到累計2萬人次孩童參與，一路走來非常不容易，我們相當珍惜家長、孩子與各足球運動推展團體的支持，繼續努力推展。