快訊

登記入帳2.0將於4月11日上線！傍晚6點前登記「6000元當天入帳」

蔡麥會美中台謹慎互動 風暴隱而未發

獨／新北市府首長人事異動 揭侯友宜秘密行動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／台中市足球深耕計畫邁入第4年 累計2萬兒童參與

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台中市「足球深耕計畫」已邁入第4年，累計已達2萬人次兒童參與足球運動。圖／台中市運動局提供
台中市「足球深耕計畫」已邁入第4年，累計已達2萬人次兒童參與足球運動。圖／台中市運動局提供

台中市力推兒童運動發展，率全國之先推動「足球深耕計畫」，截至今年已邁入第4年，累計至今已達2萬人次兒童參與足球運動，並持續前進台中29個行政區進行幼兒足球教學，吸引親子熱烈參與，廣受喜愛。台中市運動局局長李昱叡表示，感謝各界踴躍響應迷你足球課程報名，此計畫深受基層好評，未來市府仍持續培育台中基層足球人才。

李昱叡指出，市長盧秀燕上任後，台中首度引進迷你足球運動，目前台中地區足球團隊約達200支隊伍，足球人口已經超過萬餘人，為使足球持續向下扎根，運動局與中華民國校園社區運動聯盟協會合作推動「足球深耕計畫」，今年3月啟動「指導員共識營研習」，聘請中華民國迷你足球協會講師教授專業足球，培育近30位擁有豐富經驗的指導員，厚實足球教師教學知能，並透過學制課程培養幼童對足球的基礎認識，透過足球運動交流搭建友誼的橋樑，擴大幼童足球運動人口。

李昱叡說明，台中市連年舉辦「國民小學迷你足球賽」、「國小足球世界盃」、「安聯小小世界盃」、「台中女子足球節」、「市長盃足球錦標賽」等多項多元化賽事，培養幼童對足球的興趣，並持續促進幼兒參與、帶動基層運動風氣，打造台中成為足球友善運動城市。

盧秀燕表示，孩子不但是城市的象徵；更是國家的未來，因此從上任後便積極推動兒童運動並向下扎根，而足球運動即是發展的重點運動之一，希望兒童參與學習足球運動並健康快樂的成長。能夠在台中推動迷你足球從無到有進而到累計2萬人次孩童參與，一路走來非常不容易，我們相當珍惜家長、孩子與各足球運動推展團體的支持，繼續努力推展。

國民

延伸閱讀

郭台銘爭取國民黨提名 盧秀燕：選舉一定要君子之爭

蔡麥會效應 盧秀燕：三地關係微妙 應謹慎爭取穩定和平

郭侯搭檔參選可好？盧秀燕：盼君子之爭 一定要團結友善

黃暐瀚評6總統人選…侯友宜勝率下修 「他」將贏大選

相關新聞

拳擊／環球腰帶拳王賽利育哲抗強敵 盼為台灣選手引路

去年1月參加WBC Asia銀腰帶冠軍賽失利後，一度相當懊悔的我國拳擊好手利育哲，在10月前往日本參賽並取勝後重拾信心，...

足球／台中市足球深耕計畫邁入第4年 累計2萬兒童參與

台中市力推兒童運動發展，率全國之先推動「足球深耕計畫」，截至今年已邁入第4年，累計至今已達2萬人次兒童參與足球運動，並持...

自由車／何彥誼挑戰職業賽 9日赴西班牙培訓

宜蘭培訓隊自由車選手何彥誼國中開始練車，民國110年父親因病去世，更加努力練習，去年獲得捷安特台灣潛力選手培訓計畫名額，...

女足／奧運資格賽旗開得勝 中華隊5：1大勝黎巴嫩

中華隊征戰2024巴黎奧運資格賽第一輪賽事傳回捷報，雖開賽先落後，但連追帶趕追回4顆進球，張愫心和隊長丁旗更有「梅開二度...

羽球／奧爾良大師賽 張課琦李芷蓁晉級混雙16強

台灣混雙組合張課琦與李芷蓁今天在奧爾良羽球大師賽首輪以2比1逆轉擊退丹麥組合陶夫特與格拉弗森，挺進16強，而男單好手戚又...

排球／為UVL連霸暖身 中原大學亞瑟士盃奪北區冠軍

疫情後回歸的亞瑟士盃排球錦標賽，邁入第9屆的賽事以「齊心迎戰，團結致勝」為口號，吸引全台大專和社會組總共284隊、340...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦