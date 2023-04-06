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拳擊／環球腰帶拳王賽利育哲抗強敵 盼為台灣選手引路

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
我國拳擊好手利育哲（右）將在「WBO羽量級環球腰帶拳王賽」面對日本好手杉田大祐（左）。記者劉肇育／攝影
我國拳擊好手利育哲（右）將在「WBO羽量級環球腰帶拳王賽」面對日本好手杉田大祐（左）。記者劉肇育／攝影

去年1月參加WBC Asia銀腰帶冠軍賽失利後，一度相當懊悔的我國拳擊好手利育哲，在10月前往日本參賽並取勝後重拾信心，而明天他也將在圓山花博公園流行館參加「職業拳擊國際邀請賽」，並與日本好手杉田大祐進行「WBO羽量級環球腰帶拳王賽」，全力爭取躋身世界排名前10名的機會。

在前年10月於全運會完成5連霸的利育哲，隔年1月在「頂尖團隊智權有限公司」舉辦的WBC Asia銀腰帶冠軍賽中不敵我國另一名好手洪嘉慶，讓他一度相當消沉，甚至休息了很長一段時間重新調整心態，直到去年10月前往日本熊本再度參賽並拿下勝利後才重拾信心。

而明天利育哲也將再度在國人面前出賽，於「職業拳擊國際邀請賽」中參與當晚壓軸的「WBO羽量級環球腰帶拳王賽」，並將碰上日本警官拳手杉田大祐，利育哲也強調，自己與教練蘇孝肯已經為這場比賽準備多時，希望能夠將勝利留下，並且鼓舞想要踏入職業拳壇的台灣拳手。

我國拳擊好手利育哲（右）將在「WBO羽量級環球腰帶拳王賽」面對日本好手杉田大祐（左）。記者劉肇育／攝影
我國拳擊好手利育哲（右）將在「WBO羽量級環球腰帶拳王賽」面對日本好手杉田大祐（左）。記者劉肇育／攝影

利育哲指出，很高興頂尖團隊半了這場比賽，給台灣拳擊手更多的路可以走，他指出在台灣其實有不少業餘拳手都在觀望職業這個舞台，但始終不知道該如何踏入，「希望我能夠打出好成績，讓他們找到未來的一條路。」

對於這次將對上日籍好手杉田大祐，教練蘇孝肯指出，杉田大祐屬於耐力型的選手，表現也相當穩定，不過利育哲經過去年10月在熊本取勝的比賽後，對於日本選手的習性和記戰術也有更多了解，對於杉田大祐的比賽風格也做了很多研究，「我們也有十足的信心可以取勝。」

這次「WBO羽量級環球腰帶拳王賽」堪稱國內舉辦過等級最高的職業拳擊賽事，只要取勝就有機會躋身WBO羽量級世界排名前10名，並在未來有權利挑戰排名更高的拳手。

拳擊 全運會

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