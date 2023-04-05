女足／奧運資格賽旗開得勝 中華隊5：1大勝黎巴嫩

中華隊征戰2024巴黎奧運資格賽第一輪賽事傳回捷報，雖開賽先落後，但連追帶趕追回4顆進球，張愫心和隊長丁旗更有「梅開二度」演出，助隊以5：1力壓地主黎巴嫩，收下小組賽首勝。

中華隊今天擺出「4-4-2」陣型，效力台中藍鯨的小將陳妗文獲得先發上場機會與，丁旗一同擔任箭頭位置；中華女足開賽即進行高壓逼搶，第9分鐘角球開短遭黎巴嫩截球反擊多打少成功進門，但在1球落後下吹起反攻號角，陳妗文邊路機會殺入禁區下底傳中，許翊筠速度插上勁射破網扳平比數。

第30分鐘，中華隊攻勢再起，潘彥昕右路突破傳遠柱，丁旗接後傳中讓張愫心再下一城；不到2分鐘，陳妗文前場再與丁旗連線成功，將比數擴大至3：1。

中場結束前張愫心門前把握對方清球未果將球掃進，再將比數擴大至4：1。下半場中華隊放慢腳步調節體力，轉攻為守，第77分鐘相繼換上小將王淑雯、曾筠雅、鄧霈璘增加女足新血國際賽經驗；傷停時間中華隊最後一波攻勢，丁旗再添一球，同樣演出「梅開二度」，幫助中華隊以5：1開出紅盤。

擔任隊長的丁旗表示，對手身材比較高大，很高興拿下勝利，下一場要繼續延續氣勢，拿下晉級門票，目標前進奧運。

首度入選國家隊就先發上場的陳妗文幾次表現亮眼，更與學姊丁旗連線成功，她含蓄表示自己表現沒有很好，判斷上應該要更快一點，下一場面對印尼希望可以達成自己進球的目標。

中華隊2024巴黎奧運女足資格賽第一輪位於F組，首勝入袋後，台灣時間11日晚上7點半要對戰印尼，爭取分組第一，朝第二輪邁進。