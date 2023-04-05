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羽球／奧爾良大師賽 張課琦李芷蓁晉級混雙16強

中央社／ 台北5日電
李芷蓁(左)與張課琦。 中華羽協提供(資料照)
李芷蓁(左)與張課琦。 中華羽協提供(資料照)

台灣混雙組合張課琦與李芷蓁今天在奧爾良羽球大師賽首輪以2比1逆轉擊退丹麥組合陶夫特與格拉弗森，挺進16強，而男單好手戚又仁因首輪對手中途退賽，取得晉級門票。

在法國舉行的奧爾良羽球大師賽，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，今天繼續進行其餘首輪賽事。

張課琦與李芷蓁本週雙線作戰，雙打、混雙都有賽事，而張課琦男雙止步首輪，李芷蓁晉級女雙16強，兩人今天在混雙首輪合體，出戰丹麥組合陶夫特（Jesper Toft）與格拉弗森（Clara Graversen）。

首局戰況激烈，兩組人馬激戰至局末，張課琦與李芷蓁儘管化解1個局點，仍未能逆轉，以20比22讓出首局，次局則是一路領先，靠著末段連得5分，以21比14扳平戰局。

雙方決勝局展開拉鋸戰，張課琦與李芷蓁在18比15領先情況下被對手追上，台灣組合頂住壓力，以21比18搶下勝利，晉級16強。

另外，世界排名第61的台灣男單好手戚又仁，今天迎戰第5種子、排名第16的丹麥好手基姆奇（RasmusGemke），首局以21比12拿下後，次局在以11比9領先進入技術暫停時，對手退賽，戚又仁直接晉級16強。

其他台將部分，男單李佳豪、女單許玟琪、女雙許雅晴與林琬清未能通過首輪考驗，而上週在西班牙大師賽拿下亞軍的台灣雙胞胎兄弟檔李芳任與李芳至，同樣在首輪遭到淘汰。

羽球 許玟琪 李佳豪

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