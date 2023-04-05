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排球／為UVL連霸暖身 中原大學亞瑟士盃奪北區冠軍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中原大學打下北區社會男子組冠軍。圖／亞瑟士提供
中原大學打下北區社會男子組冠軍。圖／亞瑟士提供

疫情後回歸的亞瑟士盃排球錦標賽，邁入第9屆的賽事以「齊心迎戰，團結致勝」為口號，吸引全台大專和社會組總共284隊、3408人報名，為期3天的北區預賽今天落幕，中原大學在競爭激烈的社會男子組脫穎而出，7月將以「地主」身份挑戰全國總冠軍。。

社會男子組共有60隊參賽，包括前國手王明浚、許美中、石修智和企排選手陳昭銘等皆報名，最終冠軍賽事由中原男排迎戰EAST POWER A隊。身為UVL衛冕軍的中原男排，陣中選手多為企業聯賽桃園臺灣產物保險排球隊班底，今年也將尋求大專盃2連霸；由舉球好手石修智帶領的EAST POWER A隊，陣中大多為台北市代表隊選手，雙強對決吸引眾多球迷到場觀戰。

中原男排在隊長洪熙鈞的帶領之下，決勝第3局挺身而出，率隊打下北區冠軍，和打進北區4強的隊伍都挺進7月全國總決賽。

社會女子組冠軍戰由HVL名校內湖高中對戰前中華隊國手王艾仕領軍的藍鵲隊，今年打下HVL第5名的內湖高中陣容完整，和陣中大多為師大女排畢業球員組成的藍鵲也大戰3局，最終由藍鵲搶下冠軍。

北區賽事今天順利落幕，亞瑟士盃南區預賽將於5月6日和7日在高雄福誠高中開打，晉級隊伍將於7月29日和30日全國總決賽爭取總冠軍榮耀。

排球 HVL 中華隊

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