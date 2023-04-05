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網球／大小蠻牛蒙地卡羅都退賽 法網打問號

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
納達爾。 美聯社
納達爾。 美聯社

網球賽季將進入「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）最擅長的紅土賽季，但納達爾和同胞「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz） 昨天卻前後宣布退出蒙地卡羅名人賽，能否健康迎接下月登場的法網打上問號。

兩位西班牙球星接連宣布退賽，讓西班牙全國體育媒體《世界體育報》以「西班牙網球的黑色星期二」作為標題。

納達爾今年要挑戰法網第15冠及第23座大滿貫，但紅土大滿貫前的重要大賽蒙地卡羅卻無法與會，36歲的他透過社群表示，還沒準備好回到最佳狀態，無法參加生涯已經拿過11座金盃的蒙地卡羅名人賽。

「西班牙蠻牛」年初澳網第二輪傷到髖屈肌，雖希望盡快回歸，但之後已接連退出印地安泉和邁阿密名人賽，現在紅土賽季第一場大賽再缺席，5月28日開戰的法網能否如願參賽成未知數。

蒙地卡羅名人賽是納達爾生涯最成功的賽事之一，他2005年到2012年締造8連霸，今年必須缺席，同胞「小蠻牛」阿爾卡拉斯同天也宣布因身體因素退出紅土大賽。

目前世界第2的阿爾卡拉斯表示，雖然很開心2個月的海外征戰後要回到歐洲，但邁阿密最終戰發現身體不適，需要時間休息，無奈下必須缺席9日開戰的蒙地卡羅名人賽。

納達爾 阿爾卡拉斯 法網

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