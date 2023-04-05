羽球／世界清晨盃暨吳文達紀念盃 6日開打參賽人數達3600人

由中華民國全民羽球發展協會所主辦的「清晨盃」自1972年舉辦第一屆賽事起，每年舉辦一次，是國內最大型的羽球業餘比賽。該賽事每年吸引上千餘國內外選手參賽，其中不乏世界各國退役名將共襄盛舉。第一屆賽事由臺灣「羽球之父」吳文達先生舉辦，因利用上班前進行賽事，因此稱之為清晨盃。2015年，賽事首度在臺北小巨蛋舉辦，並創下高達3600人的參賽紀錄，世界羽聯也特別派專員前來採訪。2016年，為紀念吳文達先生，從該年舉辦的第45屆賽事開始正式更名為「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」。

中華民國全民羽球發展協會於民國87年成立，非以營利為目的，結合社會資源，共同推展羽球運動，以增進全民健康為目的，目前會員人數大約2,000人，首屆故吳文達理事長從事體育運動推廣半世紀，出錢出力貢獻良多，世人尊稱「羽球之父」，亦曾任中華民國羽球協會理事長、輕艇協會理事長、拔河協會理事長、中華奧會副主席、中華體總副會長、亞洲輕艇總會會長、亞洲拔河總會會長等，並榮獲體育署頒贈體育運動菁英終身成就獎之殊榮。現任理事長吳宜倫女士為故吳文達先生孫女，傳承爺爺的志業，繼續協助基層羽球運動及台灣全民羽球運動推廣。

「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」走過臺灣半個世紀，是臺灣歷史最悠久、規模最大的羽球比賽。今（2023）年4月6日至4月9日將於臺北體育館舉辦第51屆的賽事，適逢疫情首度解封，讓暌違三年無法入臺的各國選手可以再次來臺參賽，本屆清晨盃也恢復到疫情前的盛況，共計十多個國家約1600位外國選手蒞臨，總參賽人數近3600位。在吳宜倫理事長的邀請下，本屆清晨盃繼續邀請東京奧運羽球男雙金牌王齊麟、李洋擔任賽事宣傳大使，並邀請多位非羽球項目的奧運選手共同參與活動，希望藉由這些體壇菁英的參賽，讓更多民眾一起加入打羽球的行列，也希望臺灣眾多從事羽球運動的人口可以共同關注臺灣其他項目的選手。此外，為推廣年長者運動風氣，清晨盃不僅分設一般羽球賽常見賽制，也創設三對三(3P)組別，讓年長的參賽者避免過度移動，今年最年長的參賽者林友茂先生是榮獲金氏世界紀錄已年滿101歲的人瑞級選手。此外，為鼓勵更多家庭共同養成運動習慣，清晨盃也設有夫妻組、親子組及祖孫組，依照年齡及程度分級，讓清晨盃成為全民皆可參與的賽事。

本屆清晨盃除了依往例邀請贊助企業及全國上百位校長進行團體賽，大會更邀請2020東京奧運舉重金牌郭婞淳、柔道銀牌楊勇緯、射箭銀牌魏均珩、空手道銅牌文姿云、體操選手蕭佑然、射擊選手楊昆弼及2022世界女子拳擊錦標賽金牌選手林郁婷等多位非羽球項目的臺灣之光共襄盛舉，2016年里約奧運混雙銀牌馬來西亞選手吳柳瑩也將參與4月9日下午宣傳組的賽事。為提升賽事品質，吳宜倫理事長表示：清晨盃雖屬業餘賽事，但這四天24個場地近3000場的比賽將會全程提供網路直播服務，即使清晨盃參與的人數多但觀眾並不多，但是希望能透過直播錄影的服務為所有參賽者留下比賽紀錄及畫面，甚至最後兩天專業組及宣傳組的比賽，也會邀請專業球評及主播進行現場轉播。每年提升賽事的規模及品質是本會持續堅持的目標，業餘國際賽也是讓其他國家看見台灣羽球推動的成果，上千位的外國選手蒞臨，不僅展現了我們長期推動羽球運動的成效，也帶動了台灣觀光產業的發展，更促進了良好的國民外交。

清晨盃羽球賽6日開打參賽人數達3600人，圖為去年盛況。 全民羽協提供

清晨盃羽球賽6日開打參賽人數達3600人，圖為去年盛況。 全民羽協提供